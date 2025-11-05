Llegó a Colo Colo como crack y vive un verdadero calvario en el equipo de sus amores

Una de las tantas apuestas extranjeras de Colo Colo de los últimos años y que terminó siendo un fiasco fue el delantero colombiano Fabián Castillo, quien pasó sin pena ni gloria por el Monumental.

El puntero llegó al Cacique en 2023 por expresa petición del entrenador Gustavo Quinteros, tras una millonaria inversión que contemplaba un sueldo altísimo de cerca de 50 mil dólares al mes.

El cafetero nunca rindió en Chile, pasó más lesionado que en la cancha y apenas marcó dos goles en los 19 partidos que alcanzó a jugar por Colo Colo.

Fabián Castillo vive una intensa racha negativa en Deportivo Cali

Tras fracasar en Chile, Fabián Castillo se fue a Deportivo Cali, el equipo de sus amores, donde fue recibido como héroe por los hinchas en el aeropuerto, sin embargo, no respondió a las expectativas.

En 2024 el atacante jugó apenas 12 partidos en todo el año, debido a constantes problemas físicos, y anotó un mísero gol y dio una triste asistencia.

Pero eso no es todo, en 2025 la situación no mejoró, porque Castillo ha participado de 24 partidos en la temporada, con la cifra de cero anotaciones y un pase gol. Triste.

Deportivo Cali vive una temporada muy mala y está en el puesto 14° de la tabla de posiciones de la liga colombiana, con apenas 20 puntos y viene de cuatro derrotas consecutivas.

