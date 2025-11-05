Colo Colo volvió a la victoria el pasado sábado, cuando le ganó por 1-0 a Ñublense en Chillán y se pudo mantener en la pelea para clasificar a la Copa Sudamericana.

El único gol del Cacique lo hizo el volante Vicente Pizarro, quien le dio tres puntos claves y se vistió de héroe, ante la impericia de los delanteros.

En la segunda parte del partido ante los Diablos Rojos el atacante Javier Correa se creó muchas ocasiones de gol, sin embargo, siempre definió mal ante el portero Nicola Pérez, lo que le generó muchas críticas.

La razón de la molestia de Javier Correa en Colo Colo

Tras el partido el Coco Correa habló con la prensa y dijo que “me chupan un huevo” las críticas, situación que no pasó desapercibida.

El periodista de TNT Sports Daniel Arrieta explicó la verdadera razón detrás del enojo del delantero y tiene que ver con una declaración desde el interior de Blanco y Negro.

“Tiene relación a algo que nosotros revisamos la semana pasada, previo a la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde, ¿se acuerdan ustedes que Ángel Maulén, uno de los miembros del directorio dijo ‘acá hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que repensar para el próximo año’?”, partió diciendo el reportero.

Javier Correa no le marcó a Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“La respuesta de Correa sería a raíz de esta declaración de uno de los miembros del directorio de Blanco y Negro sobre esto de repensar los presupuestos. Obviamente, quizás se siente aludido el propio Javier Correa, porque también es uno de los sueldos más altos”, agregó Arrieta.

Javier Correa pasa por una sequía goleadora en Colo Colo y no anota desde el lejano 3 de agosto, cuando le hizo un doblete a Huachipato en el empate 2-2 en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.