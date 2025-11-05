Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Revelan la razón del feo exabrupto de Javier Correa en Colo Colo: “Se siente aludido…”

El delantero reaccionó molesto, con improperios y con cero autocríticas tras la victoria ante Ñublense, donde falló varias ocasiones de gol.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa no le pudo marcar a Ñublense.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTJavier Correa no le pudo marcar a Ñublense.

Colo Colo volvió a la victoria el pasado sábado, cuando le ganó por 1-0 a Ñublense en Chillán y se pudo mantener en la pelea para clasificar a la Copa Sudamericana.

El único gol del Cacique lo hizo el volante Vicente Pizarro, quien le dio tres puntos claves y se vistió de héroe, ante la impericia de los delanteros.

En la segunda parte del partido ante los Diablos Rojos el atacante Javier Correa se creó muchas ocasiones de gol, sin embargo, siempre definió mal ante el portero Nicola Pérez, lo que le generó muchas críticas.

Guarello chaquetea seleccionado chileno que asoma como posible refuerzo de Colo Colo: rotundo no

ver también

Guarello chaquetea seleccionado chileno que asoma como posible refuerzo de Colo Colo: rotundo no

La razón de la molestia de Javier Correa en Colo Colo

Tras el partido el Coco Correa habló con la prensa y dijo que “me chupan un huevo” las críticas, situación que no pasó desapercibida.

El periodista de TNT Sports Daniel Arrieta explicó la verdadera razón detrás del enojo del delantero y tiene que ver con una declaración desde el interior de Blanco y Negro.

“Tiene relación a algo que nosotros revisamos la semana pasada, previo a la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde, ¿se acuerdan ustedes que Ángel Maulén, uno de los miembros del directorio dijo ‘acá hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que repensar para el próximo año’?”, partió diciendo el reportero.

Publicidad
Javier Correa no le marcó a Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Javier Correa no le marcó a Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“La respuesta de Correa sería a raíz de esta declaración de uno de los miembros del directorio de Blanco y Negro sobre esto de repensar los presupuestos. Obviamente, quizás se siente aludido el propio Javier Correa, porque también es uno de los sueldos más altos”, agregó Arrieta.

Javier Correa pasa por una sequía goleadora en Colo Colo y no anota desde el lejano 3 de agosto, cuando le hizo un doblete a Huachipato en el empate 2-2 en el Monumental.

Publicidad
Campeón de América deja pésimo a Javier Correa tras su salida de cadena en Colo Colo: “No ha respondido”

ver también

Campeón de América deja pésimo a Javier Correa tras su salida de cadena en Colo Colo: “No ha respondido”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

Lee también
Borghi lo defiende en Colo Colo: explica que polémica frase no es grosera
Colo Colo

Borghi lo defiende en Colo Colo: explica que polémica frase no es grosera

Jara se chorea de Javier Correa y barre el piso con el argentino
Colo Colo

Jara se chorea de Javier Correa y barre el piso con el argentino

Experimentado periodista lapida a Javier Correa por su actitud
Colo Colo

Experimentado periodista lapida a Javier Correa por su actitud

En vivo: la Roja debuta en el Mundial Sub 17
Selección Chilena

En vivo: la Roja debuta en el Mundial Sub 17

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo