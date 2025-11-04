Colo Colo lucha por meterse a puestos de Copa Sudamericana en la recta final de la Liga de Primera, pero se acerca el mercado de fichajes y los nombres de posibles refuerzos empiezan a rondar en el estadio Monumental.

Así las cosas, el espigado delantero de Deportes Iquique, Steffan Pino, apareció en la órbita de Colo Colo con sus dos metros de altura y 31 años.

Sin embargo, el seleccionado chileno para el amistoso de La Roja contra Panamá a principios de 2025 no es del gusto de Cristián Caamaño ni Juan Cristóbal Guarello, al menos para lo que significa Colo Colo.

ver también Pipo Gorosito queda sorprendido con este jugador de Deportes Iquique tras la victoria de Alianza Lima en la Libertadores

¿Steffan Pino a Colo Colo? “¡Pónganse serios!”

“Da lo mismo si es humo o no… ¿De verdad este año Steffan Pino hizo algún merecimiento para llegar a Colo Colo? Ni siquiera fue titular en buena parte de la segunda rueda con Nano Díaz en Iquique“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

¿Steffan Pino a Colo Colo? Guarello y Caamaño le cierran la puerta.

King Kong aportó que “de hecho lo sacaron varias veces este año“, mientras Caamaño agregó que “no me levanten ahora a Steffan Pino”.

Publicidad

Publicidad

“¿Hizo un gol en el amistoso de la selección chilena? ¡Pónganse serios! Si tú me dices que a Steffan Pino lo quiere Limache, Cobresal o a esta Unión Española que pelea por no descender, okey. Pero si Colo Colo cree que va a arreglar el próximo año el panizo con Steffan Pino, no va por ahí la mano“, complementó Guarello.

ver también Claudio Borghi defiende a Javier Correa y explica que polémica frase en Colo Colo no es grosera

“Ahora, si es un trueque entre Colo Colo e Iquique por Salomón Rodríguez no sale perdiendo Colo Colo. Ahí podría ser“, sentenció irónico Guarello.