El ex jugador e histórico entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, salió al paso para defender al delantero del Cacique, Javier Correa. El trasandino está en el ojo del huracán, muy criticado por su rendimiento y ahora por unas declaraciones.

Tras la victoria ante Ñublense, a Correa le preguntaron por la falta de gol: “me da igual lo que digan, me da exactamente igual. No, para que sepan, no más. Me chupa un huevo lo que me digan“, manifestó el atacante albo desatando furiosas reacciones.

En conversación con RedGol, el Bichi salió en defensa de Correa, explicando que en Argentina “me chupa un huevo” es una expresión que no causa tanto revuelo como lo hizo en Chile.

En Argentina es un dicho común “me chupa un huevo”

“Yo entiendo que en Chile no se usa el término, pero en Argentina no es grosero. Es un dicho común, no en la prensa, pero es común. Cuando algo no te funciona me chupa un huevo y sigo“, dijo Borghi.

El Bichi agregó que “pero para el medio chileno puede ser un poco agresivo, pero también es el momento que vive Colo Colo por una campaña mala, un centenario muy malo, presiones por todos lados“.

“Entiendo que la frase fue respuesta al comentario de un dirigente… Entonces que de un lado te apoyen y del otro lado te critican… entonces me chupa un huevo. Yo no lo encuentro tan grave“, sentenció Claudio Borghi.

En lucha por clasificar a Copa Sudamericana, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 8 de noviembre, como visita contra Unión Española, por la fecha 27 de la Liga de Primera.