U. de Chile ha vivido una temporada intensa y se enfoca en cerrarla de la mejor manera. Además, la dirigencia de Azul Azul comienza a pensar en el plantel de una nueva campaña y entregó una noticia que todos los hinchas esperaban: la renovación de Javier Altamirano.

“Javier Altamirano es jugador de Universidad de Chile hasta la temporada 2028. Su firma se sumó a las renovaciones de otras piezas clave del equipo, como Fabián Hormazábal e Israel Poblete”, informaron desde el Romántico Viajero durante este martes.

Por su lado, el jugador declaró: “Es un orgullo pertenecer 100% a la institución, me pone muy contento cumplir esta meta que tenía desde principio de año. Me toma en un momento muy especial, ya estoy instalado con mi familia y de vuelta en Chile. Estoy feliz de seguir acá“.

“Representar a este club es muy especial por mi abuelo, que al final de todo es mi papá. Qué bueno que se note que estoy feliz, nada es forzado, es todo muy natural”, mencionó también Javier Altamirano.

La felicidad de Javier Altamirano por continuar en U. de Chile

“Me sorprendió el ambiente de estar en un equipo grande como la U. Llegué de buena manera y me sorprendió llegar así. Me encontré con un grupo de personas de calidad, un grupo humano, el staff técnico, todos los que trabajan, es todo muy lindo”, destacó Javier Altamirano.

“Me siento como en un hogar, por todo lo que he pasado y lo que llevo este año acá. Soy feliz de ver crecer a mi hijo, de ver todo lo que hemos logrado, de la hinchada, todo lo que hemos pasado ha sido muy lindo“, complementó.