Seguro que has escuchado que Over/Under es un pronóstico popular entre los aficionados de las casas de apuestas deportivas. Pero, ¿qué es over/under en apuestas exactamente? En términos simples, Over/Under o Más/Menos es una opción que te permite pronosticar si algo ocurrirá más (over) o menos (under) veces de lo que la casa de apuestas predice.

Over/Under en apuestas deportivas

El mercado over/under, también conocido como mercado más/menos, te enfrenta a una cifra específica establecida por la casa de apuestas, y tu objetivo es predecir si la acción del juego —como pueden ser los goles, puntos, carreras o sets— será mayor (over) o menor (under) que ese número.

En fútbol, si la línea Over/Under para goles es 2.5 y tú eliges Over, ganarías tu apuesta si el total de goles marcados es 3 o más.

Para el básquetbol, donde se anotan muchos puntos, podrías ver una línea Over/Under de 210.5. Si crees que será un partido defensivo y escoges Under, necesitarás que el puntaje combinado sea 210 o menos para triunfar.

En tenis, este tipo de apuesta puede referirse al número total de sets jugados durante un partido. Si se establece un Over/Under en 3.5 sets, apostar al Under requerirá que el partido concluya en tres sets o menos.

Los deportes donde comúnmente encontrarás mercados Over/Under incluyen:

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Béisbol

Hockey

Cada uno presenta características únicas que influyen en cómo se define la línea Over/Under. Por ejemplo, mientras que los partidos de fútbol suelen tener menos anotaciones comparado con otros deportes como baloncesto o béisbol, esto no reduce la emoción; cada gol tiene un peso significativo sobre tu apuesta.

Guía para apostar en mercados Over / Under

Ahora que ya sabes qué es over/under en apuestas deportivas, es hora de conocer qué factores debes considerar para colocar tus pronósticos más/menos.

Entiende la Línea Over/Under: antes de apostar, es crucial que comprendas qué representa la línea establecida por la casa de apuestas. Si el número es 2.5 en goles para un partido de fútbol, significa que puedes apostar a que habrá más (over) o menos (under) de 2.5 goles durante el juego. Evalua las Cuotas: las cuotas reflejan lo que las bookies creen que sucederá y determinan cuánto podrías ganar. Por ejemplo, si el over tiene una cuota de +110 y el under -120, significa que hay ligeramente más confianza en que el resultado será bajo. Analiza estadísticas y tendencias: investiga cómo han sido los últimos encuentros entre los equipos o jugadores involucrados y sus promedios de anotaciones o puntos para tener una base sólida antes de decidir tu apuesta. Coloca tu apuesta: decide si quieres ir por over o under basándote en tu análisis previo y selecciona esta opción en la web o app donde realizas tus apuestas deportivas. Considera factores externos: ¿Hay algún jugador importante lesionado? ¿Las condiciones climáticas podrían influir en cómo se desarrolla el juego? Todos estos aspectos pueden afectar si un partido será alto o bajo en anotaciones. Gestiona tu bankroll: no te dejes llevar por emociones; decide cuánto estás dispuesto a arriesgar antes de confirmar tu apuesta.

Siguiendo estos pasos aumentas considerablemente tus posibilidades de éxito al participar en las over/under apuestas.

Estrategias en apuestas Over / Under

Aplicar estrategias sólidas y efectivas es vital para mejorar tus chances de ganar apuestas over/under. Aquí tienes algunos consejos clave que debes considerar antes de decidir si apostarás por más o menos en un evento deportivo.

Evalúa el contexto del juego : antes de decidirte entre Over o Under, analiza el contexto completo del partido. ¿Están los equipos en buena forma? ¿Hay rivalidades históricas que podrían hacer el juego más ofensivo o defensivo? La dinámica del encuentro puede darte pistas importantes sobre cómo proceder con tu apuesta.

: antes de decidirte entre Over o Under, analiza el contexto completo del partido. ¿Están los equipos en buena forma? ¿Hay rivalidades históricas que podrían hacer el juego más ofensivo o defensivo? La dinámica del encuentro puede darte pistas importantes sobre cómo proceder con tu apuesta. Considera las condiciones climáticas : en deportes como fútbol y béisbol, factores como la lluvia o incluso el viento pueden impactar significativamente en cómo se desarrolla el juego y, por ende, en la cantidad de goles o carreras anotadas.

: en deportes como fútbol y béisbol, factores como la lluvia o incluso el viento pueden impactar significativamente en cómo se desarrolla el juego y, por ende, en la cantidad de goles o carreras anotadas. Revisa las estadísticas recientes : observa cómo han sido los últimos partidos de los equipos o jugadores involucrados. Si hay una tendencia clara hacia juegos con altos marcadores (o bajos), esto podría influenciar tu decisión sobre qué tipo de apuesta realizar.

: observa cómo han sido los últimos partidos de los equipos o jugadores involucrados. Si hay una tendencia clara hacia juegos con altos marcadores (o bajos), esto podría influenciar tu decisión sobre qué tipo de apuesta realizar. Infórmate sobre lesiones y ausencias: un jugador clave lesionado puede cambiar completamente la estrategia de un equipo. Si este jugador suele contribuir significativamente al marcador, su ausencia podría ser un punto a favor para apostar Under.

un jugador clave lesionado puede cambiar completamente la estrategia de un equipo. Si este jugador suele contribuir significativamente al marcador, su ausencia podría ser un punto a favor para apostar Under. Analiza estilos de juego : algunos equipos tienen una estrategia innatamente defensiva u ofensiva que deberías tener en cuenta al momento de apostar. Los equipos defensivos tienden a jugar partidos con menos goles/puntos, mientras que los ofensivos buscan lo contrario.

: algunos equipos tienen una estrategia innatamente defensiva u ofensiva que deberías tener en cuenta al momento de apostar. Los equipos defensivos tienden a jugar partidos con menos goles/puntos, mientras que los ofensivos buscan lo contrario. Aprende a identificar value bets : una “apuesta con valor” es aquella donde crees que las probabilidades reales son mejores que lo que indica la casa de apuestas. A veces encontrarás líneas Over/Under que parecen favorecer mucho uno u otro lado; ahí podría haber una oportunidad valiosa.

: una “apuesta con valor” es aquella donde crees que las probabilidades reales son mejores que lo que indica la casa de apuestas. A veces encontrarás líneas Over/Under que parecen favorecer mucho uno u otro lado; ahí podría haber una oportunidad valiosa. Mantente actualizado con noticias relacionadas con el evento: cambios tácticos, declaraciones pre-partido y hasta rumores pueden afectar tanto la moral como la estrategia adoptada por los equipos implicados.

Ventajas y desventajas de las apuestas Over/Under

¿Por qué son tan atractivas las apuestas más/menos? Primero, te permiten ganar independientemente del equipo victorioso; lo importante aquí es acertar si se superará o no la cifra clave propuesta por la casa. Además, puedes basarte más en estadísticas y tendencias generales que en emociones o lealtades hacia ciertos equipos, lo cual tiende a ser un camino mucho más objetivo cuando se trata de apuestas.

Sin embargo, las apuestas over/under también tienen algunas desventajas. Echa un vistazo a la tabla comparativa: