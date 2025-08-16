Tras Colo Colo vs U Católica: Aníbal Mosa confirma salida de Jorge Almirón

Jorge Almirón no sigue como entrenador de Colo Colo. El entrenador argentino dirigió su último partido este sábado tras la derrota por 4-1 ante Universidad Católica. La abultada caída en el Estadio Monumental sentenció el futuro del adiestrador.

El futuro de Almirón asomaba más que prometedor. En su primer año ganó el campeonato nacional, la Supercopa y tuvo una gran presentación en Copa Libertadores. Sin embargo, en este 2025 todo se derrumbo.

La temprana eliminación en Copa Chile, se sumó al fracaso en la Libertadores donde ni se pudo avanzar a la Sudamericana. Para peor, hoy el equipo perdió su tercer clásico y quedó fuera de copas internacionales.

Por lo mismo, en ByN tomaron una tajante decisión: finalizar el ciclo de Almirón. “Tenemos un acuerdo con Jorge para una salida armoniosa”, adelantó Aníbal Mosa en punto de prensa en el Monumental.

¿Cuánto cuesta la salida de Jorge Almirón?

El mandamás de la concesionaria alba recalcó que el acuerdo se hará oficial en las próximas horas. “Nos vamos a sentar mañana (domingo) con el entorno de Jorge para buscar una salida lo más rápido posible”, agregó Aníbal Mosa.

El tema ahora es definir cuánto será el monto que desembolsará Colo Colo por la salida de Jorge Almirón. Cabe consignar que cuando se deslizó su salida en abril la cifra bordeaba los tres millones de dólares.

Por lo que ahora se buscará llegar a acuerdo por un monto menor. Lo que podría ser cercano a los dos millones de la moneda estadounidense.

“Es momento de descomprimir. Hoy estamos muy golpeados. Buscaremos lo mejor para Colo Colo”, sentenció Jorge Almirón en su última conferencia de prensa en el Monumental.

