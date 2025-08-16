Histórico de Colo Colo filtra fórmula para salida de Jorge Almirón: “Ya no tiene vuelta”

Colo Colo toca fondo nuevamente en este 2025. El elenco dirigido por Jorge Almirón fue superado de principio a fin por Universidad Católica y cayó por 4-1 en el Estadio Monumental.

Rendimiento que colmó la paciencia de los hinchas que durante varios tramos del encuentro, exigieron su salida definitiva del club. Tema que también fue abordado por un histórico del Cacique, que reconoció que ya no hay vuelta atrás.

Así lo recalcó Marcelo Pablo Barticciotto tras el pitazo final en Pedreros. “Lo de Colo Colo es preocupante. En el segundo tiempo, con más gente de ataque, prácticamente no tuvo ninguna situación de peligro”, alertó en Radio Cooperativa.

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Tras ello, abordó el tema sobre la salida de Jorge Almirón. Ante esto Barticciotto, quien vivió una situación similar en su minuto, recalcó que “no soy de pedir que la gente deje que trabajar”. Sin embargo, adelantó una posible fórmula para su salida definitiva del cargo.

Almirón sufrió una dolorosa goleada ante la UC y podría dejar el cargo

“Es difícil mantener a un técnico en un equipo grande como Colo Colo después de la campaña que están haciendo. Esto ya no tiene vuelta”, enfatizó.

Por lo mismo, se puso de ejemplo y explicó lo que haría si él estuviese en los zapatos de Almirón. “Yo como entrenador ya me hubiese ido. No se puede ir sin nada, porque ese fue error de la dirigencia y lo tienen que asumir. Pero yo esperaría un gesto del técnico”, sentenció.