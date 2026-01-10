Tres años de contrato tenía en Colo Colo y, sin embargo, estuvo tan sólo una temporada. La apuesta por un delantero goleador y solvente no fue exitosa y Nicolás Blandi se fue haciendo bulla más por su salida, que por sus gritos de gol.

De hecho, el recuerdo que se tiene en Macul del atacante argentino es de un tipo cuya capacidad goleadora sólo estaba en el CV. En la cancha, Blandi anotó tan sólo dos goles en toda la temporada.

Para ser justos con él, su problema principal fueron las lesiones. El delantero trasandino sufrió, en su época alba, un desgarro miofascial, problemas en el muslo y otros problemas musculares, que lo tuvieron fuera de las canchas.

¿Vuelta a Colo Colo?

La carrera de Nicolás Blandi, evidentemente, no se detiene en Colo Colo. El atacante tuvo poca participación en Unión de Santa Fe, en Defensa y Justicia y en Danubio, mientras que en su retorno a San Lorenzo tampoco fue relevante.

Con un solo gol en Barracas Central, Nico Blandi no fue renovado y ahora está sin equipo. Vaya momento para estarlo, tras cinco años de pésimos rendimientos, el puntero vuelve a la búsqueda de quien requiera de sus servicios. ¿Acaso es buen momento para sacarse el estigma en Colo Colo?

Mucho más no, que sí, es la respuesta a esa pregunta. Blandi se fue de Colo Colo en medio de una polémica económica que supuso una demanda en el TAS, por la que el Cacique tuvo que pagarle una millonaria indemnización a San Lorenzo. Así que, a buscar a otro lado y no en Macul. A menos que…

¿Cuántos goles anotó Nicolás Blandi tras salir de Colo Colo?

Para comprobar su poco fructífero presente, es cosa de ver los números que ha dejado en sus últimos clubes. Mientras que de Unión de Santa Fe se fue con cuatro partidos jugados y sin goles, la misma nulidad ante el arco se repitió en Defensa y Justicia, donde apenas jugó siente encuentros.

En Uruguay no le fue mucho mejor y en ocho partidos anotó tan sólo un gol. Sólo en San Lorenzo, donde retornó en 2022, logró algo mejor, con tres tantos. Por último, en Barracas Central, su último equipo, marcó un solitario gol. Es decir, tras su salida de Colo Colo en 2021, suma un total de cinco goles… ¡en cinco temporadas!

