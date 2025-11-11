Corría el año 2017 cuando este centrodelantero tuvo una llegada a lo crack para sumarse al entonces bicampeón del fútbol chileno. Se trata de un uruguayo que llegó con un vasto recorrido por Argentina, Italia, Alemania, Portugal y Brasil. Un trotamundos que parecía tener goles garantizados.

Pero la estadía que tuvo en la Universidad Católica fue mucho más negativa de lo imaginado. Todas las referencias son para Santiago Silva, el Tanque, quien hace muy poco colgó los botines definitivamente. A pesar del cartel gigante, sólo pudo anotar seis goles con la Franja.

Tres de ellos fueron en la Copa Libertadores. Un par de festejos ante Flamengo, nada menos. Pues bien, Silva fue dirigido por el cuerpo técnico de Mario Salas en la precordillera. Y Fernando Gutiérrez, ayudante en aquel staff, le concedió una entrevista a RedGol.

Así celebró el Tanque Silva ante Flamengo en la precordillera. La UC ganó 1-0 aquel día. (Andres Pina/Photosport).

En esa conversación recordó, entre otras cosas, el paso de Santiago Silva por San Carlos de Apoquindo. “Se mataba en los entrenamientos. Creo que no encajó con la forma de jugar. Era un jugador más de área, de lucha, quería que le tiraran centros. Los goles más importantes que hizo fueron en la Copa Libertadores”, expuso Gutiérrez.

Mario Salas le da indicaciones a Santiago el Tanque Silva. (Dragomir Yankovic//Photosport).

“Se jugó contra Flamengo, Paranaense, San Lorenzo, equipos fuertes. Posiblemente no nos daban todas las facilidades para entrar mediante paredes. Algo que en el fútbol chileno sí era una vuelta que podías encontrar con el plantel que teníamos. En las disputas era bueno. Y en la refriega, en el juego aéreo, Era muy intuitivo también”, aseguró el otrora zaguero central de Audax Italiano, Unión Española y Curicó Unido.

Santiago Silva, el delantero crack que no fue en el fútbol chileno: “Una persona increíble”

Santiago Silva tuvo números que bien podían dar a pensar que llegaba un crack al fútbol chileno, pero sólo estuvo una temporada en la Católica. Al cabo de la campaña 2017, el Tanque emigró a Talleres de Córdoba. “Recuerdo la forma que tenía de entregarse, a veces esa es el tema”, dijo Fernando Gutiérrez.

Y explicó a qué se refería con eso. “Le decía que terminaba corriendo al contención para demostrar actitud, pero lo importante era que estuviera fresco para luchar en el área y tener la claridad para poder definir. Él también trataba de compensar con lo otro. Con su físico mayor”, rememoró el ex DT de Deportes Colina y San Antonio Unido, donde vivió un pasar traumático.

El Tanque Silva disputa un balón ante Matías Zaldivia, en aquel entonces en Colo Colo. (Martin Thomas/Photosport).

“Percibía que eso le afectaba en lo ofensivo. Es un profesional al 300 por ciento, una persona increíble. Sentí mucha pena de que no nos pudiera ir bien con él”, marcó Gutiérrez. El charrúa llegó en el tercer y último año del Comandante Salas en la precordillera.

Era un artillero que dejaba poco lugar a las dudas. “Santiago Silva le gustaba a todos por lo que generaba, la actitud, goles en Boca, Lanús, Vélez. Su nombre era tan grande, había hecho goles en todos lados, claro, la va a romper. Esa fue la sensación. Lamentablemente no pudo hacer tantos goles”, dijo el Guti.

Santiago Silva jugó 29 partidos en la UC: marcó seis goles. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Y lo pasó mal, sufrió las críticas. Se entrenaba al máximo, daba el máximo en los partidos. Lamentablemente no se le dieron las cosas, el equipo tampoco estuvo tan fino en el torneo nacional y resultó así”, sentenció el ex DT de Deportes Iberia, quien también acompañó a Mario Salas en Colo Colo.

Otra imagen del Tanque Silva en la Católica. (Andrés Piña/Photosport).

Nicolás Blandi, otro goleador extranjero que fracasó en Chile

Otro futbolista que calza con la misma descripción del Tanque Silva fue Nicolás Blandi, refuerzo estelar de Colo Colo para 2020. “Con él estuvimos menos tiempo”, recordó Fernando Gutiérrez. Tiene razón, pues la estadía del Comandante en los albos se interrumpió a poco del cuantioso arribo.

Nicolás Blandi en acción ante Curicó Unido. (Andres Pina/Photosport).

“Llegó cuando estábamos en la final de la Copa Chile. Se lesionó. Salimos a los pocos partidos en el torneo siguiente. No pude compartir mucho con él”, aseguró Gutiérrez sobre Blandi, quien sólo pudo convertir dos goles con la camiseta del Cacique. La misma cantidad que lleva el uruguayo Salomón Rodríguez en casi una temporada vestido de albo.

