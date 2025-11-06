Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. El elenco dirigido por Esteban González consiguió el primer título de aurinegro en 67 años de historia. Lo que ha marcado un precedente en este 2025.

Es que contra todos los pronósticos mala leche que decían que el equipo se iba a caer, Coquimbo demostró en cancha que está para grandes cosas. Lo que se refleja en un 83% de rendimiento y que podría incrementar en las últimas cuatro fechas que quedan por disputar.

ver también Mono Sánchez revela la gran revancha que vive con Coquimbo: “¿Cuándo se retira este hu…?”

Por lo mismo, Esteban González hizo un recuento de su carrera y agradeció al estratega que finalmente marcó su carrera, y hoy lo tiene como el técnico chileno en volver a levantar la copa de la Liga de Primera.

“Como jugador, tuve la oportunidad de ser dirigido por buenos entrenadores. Pero el que me marcó fue Óscar del Solar, que me subió al primer equipo con 16 años”, expresó en Radio Cooperativa.

Pero el ex lateral fue más allá y apuntó al adiestrador que lo marcó para continuar su carrera como entrenador. Lo que incluso tuvo directa relación con la carrera que estudiaba en ese momento.

“El que me marcó como entrenador fue Mario Salas. Yo estaba estudiando educación física, y dejé la carrera, y decidí cambiarme al INAF. Mario es un gran entrenador. En el poco tiempo que estuvimos en Huachipato, consiguió el título y que era el último entrenador chileno”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Colo Colo, U o Católica? DT de Coquimbo Unido revela si le seduce dirigir a un grande de Chile

“Él me cambió la forma de ver el fútbol, lo que hizo por nosotros por el equipo es donde yo hago el click para ser entrenador. Hay cosas que uno tiene para entregarle a los jugadores. Pero Mario me cambió la mentalidad. El manejo de emociones es fundamental y eso es lo que tratamos de llevar con Miguel (Pinto)”, recalcó González en agradecimiento al “Comandante”.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

El cuadro del Barbón vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre y debe visitar a Palestino en el Estadio La Cisterna. El duelo está programado a las 17:30 horas. Sin embargo, Coquimbo Unido avecina varios cambios en relación al último encuentro.

González recalcó que Mario Salas cambió su mentalidad como entrenador.

Publicidad

Publicidad

Según indica el Diario El Día, se analiza darle descanso a jugadores que ya arrastran un desgaste importante en está temporada. así sería el caso de Matías Palavecino que podría ser el gran ausente ante los árabes. Medida para proteger a la joya pirata y además recuperarlo de la mejor forma para el clásico contra La Serena del 23 de noviembre.