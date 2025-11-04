Esteban González lideró a Coquimbo Unido para conseguir por adelantado su primer título de Primera División. El Pirata fue una tromba en la Liga de Primera 2025 con el joven entrenador de 43 años, en la que se puede calificar como su primera temporada en el fútbol de honor.

El Chino había entrenado a Deportes Concepción en Tercera B (2018), Tercera A (2019) y Segunda División (2020), logrando los respectivos ascensos. Ya en 2024 alcanzó a dirigir tres partidos en Coquimbo y este 2025 tomó la titularidad definitiva, y de qué forma…

En conversación con RedGol, el ex DT de la selección chilena y Colo Colo, Claudio Borghi, manifestó que “González está en una situación hermosa… y puede elegir. Y creo que lo van a ir buscar. Más de alguien lo va a ir a buscar. Está convencido del proyecto que tiene el club, pero alguien se lo va a querer llevar“.

Técnico joven con gran futuro, pero…

“Con la campaña que hizo, siendo chileno y un técnico joven, tiene buenas posibilidades. Si yo fuera el Chino me sentaría con gente que lo ve de afuera, qué problemas, proyección o dificultades ve. Y ahí tomar una buena decisión. Pero con esta campaña muchos van a estar interesados“, agregó el Bichi.

Complementó que el DT debería ganar otro año de experiencia en El Pirata “siempre y cuando Coquimbo tenga la aspiración e idea de invertir, porque después de esta campaña se abre mucho apetito. Hay que ver qué necesita el entrenador, Y también es muy joven para dar un salto muy grande“.

Ahí sentenció explicando que “por ejemplo ir a un Colo colo serían palabras mayores, están muy en la palestra, Coquimbo, con mucho respeto sale campeón, pero no convoca tanto. Colo Colo, la U y la Católica tienen mucha exposición en los buenos y malos momentos“.

Restando cuatro fechas para el final de la Liga de Primera, el coquimbo de González es campeón con 65 puntos gracias a 20 victorias, 5 empates y sólo una derrota en 26 partidos.