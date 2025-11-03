Coquimbo Unido se coronó campeón de Primera División por primera vez en su historia y de forma anticipada tras derrotar por 2-0 a Unión La Calera, restando todavía cuatro fechas por jugar en la Liga de Primera 2025.

El cuadro pirata registra una campaña casi perfecta con 20 triunfos, cinco empates y apenas una derrota en todo el año. Y el artífice es el entrenador nacional, Esteban González. Chileno.

Un hecho sin dudas particular considerando que los clubes nacionales generalmente prefieren entrenadores argentinos, aunque sean prácticamente desconocidos incluso al otro lado de la cordillera. Y por muchos años bastó que Pedro, Juan o Diego contaran que se tomaron un café en la mesa del lado de Marcelo Bielsa para ser considerados idóneos.

A detalles: el 2025 puede ser el año de los entrenadores chilenos

La cosa es que Esteban González rompe un patrón. El último entrenador chileno es conseguir el título fue Mario Salas, en el Apertura 2016 con Universidad Católica… hace casi diez años.

Pillo Vera puede completar el cartón: tres entrenadores nacionales campeones en las tres categorías profesionales del fútbol chileno.

Pero hay más: Universidad de Concepción goleó 0-3 a Deportes Copiapó por la última fecha de la Primera B y le sacó tres puntos de distancia para coronarse campeón con Cristián Muñoz en la banca. La Nona, ex mediocampista de Universidad de Chile, entre otros, también es técnico nacional y consigue el ascenso.

Y esto no para señores: la Segunda División Profesional también puede terminar con un entrenador chileno en lo más alto… Jaime Vera, El Pillo.

Restando tres fechas, la tabla está liderada por Deportes Puerto Montt con 48 puntos, seguido de Deportes Linares (42). Si los australes derrotan o empatan contra Provincial Osorno serán campeones, completando el tridente nacional de entrenadores.