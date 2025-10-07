ver también ¿A estadio lleno? Confirman el aforo para el amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt

Colo Colo y Deportes Puerto Montt se vuelven a reencontrar en un amistoso este miércoles 8 de octubre en el estadio Chinquihue, de La Región de Los Lagos. Y el entrenador de los Albiverdes, Jaime Vera, espera que el duelo sea una fiesta con una curiosa preocupación.

“Es importante este amistoso, vamos a tratar de ser un equipo competitivo y tratar de no pasar vergüenzas, porque vamos a jugar contra un equipo de Primera División y jugadores de jerarquía“, dijo El Pillo en Deportes en Agricultura.

Agregó que “nosotros tenemos un equipo muy joven, pero les va a servir de mucho esto para saber en qué parámetro están, cómo están y cómo juegan contra un equipo grande. De seguro van a estar muy motivados“.

Amistoso contra Colo Colo sin sacar el foco en el campeonato

Eso sí, Puerto Montt no saca el foco del partido de este domingo 12 de octubre, como local contra Concón National, por la fecha 22 de la Segunda División. Los Delfines son punteros con 42 unidades y ventaja sobre Deportes Linares (36) en la lucha por el único ascenso.

Colo Colo vuelve a Puerto Montt para un amistoso y el DT Pillo Vera tiene sus preocupaciones.

“Sabemos que ante Colo Colo es un partido amistoso, y lo más importante que tenemos es el fin de semana, porque estamos peleando el campeonato y eso es lo importante para el club“, expuso.

Además, Vera se refirió a las condiciones de la ciudad sureña para recibir a Colo Colo: “acá se han hecho inversiones importantes en el estadio. Es un estadio muy bonito, con cámaras de seguridad. Hay un trabajo previo, se han gastado hartas lucas los dirigentes para que sea un buen espectáculo”.

“Nosotros los recibimos con las puertas abiertas, que vengan. Podría haber venido también Universidad de Chile o la Católica, pero obviamente tenemos mucha más cercanía con Colo Colo porque vinieron el año pasado y quedaron contentos. Nuevamente a aprovechar este amistoso”, sentenció Jaime Vera.