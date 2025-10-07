Colo Colo sigue sumando fútbol en estas semanas de parón por el Mundial Sub 20. Este miércoles los albos enfrentarán en un amistoso a Deportes Puerto Montt, donde varios de los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán ganarse una camiseta de titular para lo que resta del 2025.

Y es que además el Cacique viajará a la Región de Los Lagos con varias bajas. Por lesión no podrán jugar Óscar Opazo, Alexander Oroz, Alan Saldivia y Javier Correa, mientras que por su presencia en la selección chilena están descartados Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Además, Nicolás Suárez y Francisco Marchant no podrán ser considerados al estar en la selección chilena Sub 20 que está jugando el Mundial de la categoría. Por lo mismo, sí o sí verán acción algunos futbolistas que han estado algo al margen en estos meses.

Los cuatro que buscarán convencer a Ortiz

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, en la defensa del Cacique uno que tendrá su oportunidad de jugar es Cristián Riquelme. El lateral izquierdo ha jugado poco y nada desde su arribo al Monumental, por lo que en este amistoso podrá mostrarse ante su nuevo DT.

En el mediocampo otro que buscará destacar es Tomás Alarcón, quien en este 2025 ha tenido pocos minutos a pesar de haber llegado como flamante refuerzo a inicios de año.

Leandro Hernández buscará ganarse una oportunidad ante Deportes Puerto Montt. | Foto: Photosport.

Por úlitmo en delantera habrá especial atención con lo que puedan hacer Leandro Hernández y Marcos Bolados. Tanto el juvenil como el antofagastino no han podido destacar en esta temporada, aunque eso puede empezar a cambiar de la mano de Ortiz.

Cabe destacar además que es muy probable que Fernando De Paul ataje ante los Albiverdes tras superar sus problemas físicos que lo obligaron a dejar el partido ante Deportes Iquique del pasado viernes 26 de septiembre.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Puerto Montt?

El duelo entre albos y delfines se jugará este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. Este compromiso será transmitido a través de las pantallas de ESPN y por Disney+.

