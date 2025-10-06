Mientras Fernando de Paul se recupera de su lesión, en Colo Colo ya miran de reojo la temporada 2026 para hacerse de refuerzos que le cambien la cara al equipo. Y en portería saben que deben ir por un “calado”.

Y ahí, uno que piden a gritos los hinchas, y que también ex arqueros albos como Marcelo Ramírez han destacado, es Ignacio González. El nacido en Macul hizo delirar a los fanáticos del Cacique tapando todo en el último duelo entre Everton y Colo Colo.

Por eso, el nombre del Nacho rondó fuerte por el Estadio Monumental, aunque recientemente en Blanco y Negro recibieron otro mazazo. Es que pese a sus 35 años, el meta abrochó jugoso contrato.

Adiós Colo Colo: la tremenda renovación del portero

Ignacio González ya había iniciado conversaciones con Everton para extender el vínculo, el cual vence en 2026. Y su buen nivel apuró las negociaciones, por lo que se quedará en Viña para rato.

Ignacio González en Everton /Photosport

“Confirmado: Ignacio González acordó su renovación con Everton. El acuerdo es total para extender el vínculo del arquero por una temporada más. Su contrato, que vence en 2026, se extenderá hasta 2027″, dijo el periodista viñamarino, Diego Peralta.

Siguiendo con su información, el meta nacido en Colo Colo será oficializado en las próximas jornadas de su extensión de contrato por un año más en los ruleteros, donde arribó en 2024.

Ignacio González mostró sus primeras armas en Colo Colo en 2008. Sin embargo, nunca pudo afianzarse en los inicios de su carrera con los guantes albos, por lo que dio una larga vuelta que lo tiene hoy como uno de los mejores arqueros del fútbol chileno.