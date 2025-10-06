Es tendencia:
Colo Colo

Se fue de Colo Colo, lo pasa mal en su club y debe volver en 2026 con un incierto futuro

El Cacique se prepara para armar el plantel de cara a la próxima temporada, donde deben volver 15 jugadores. Uno de ellos puede regresar para irse de inmediato.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo recupera a un viejo conocido, pero para definir su futuro.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo recupera a un viejo conocido, pero para definir su futuro.

Entre las varias decisiones que tomó en un centenario que fue para el olvido, Jorge Almirón tuvo a varios cortados en Colo Colo. Un gran grupo de jugadores dejó el Cacique para tratar de tener los minutos que no les estaban dando, pero no todos lo pasan bien.

Hay uno que se fue con polémica del Estadio Monumental y quería taparle la boca al DT, pero se ha quedado con las ganas. Se trata de Matías Moya, quien partió a Deportes Iquique para luchar por su carrera.

Y si bien logró cumplir con los partidos suficientes para renovar con el Cacique por un año más, lo cierto es que su futuro es todo un misterio. Esto, ya que no seguirá en el norte y no es un jugador que, por ahora, entre en los planes de Fernando Ortiz.

Matías Moya y su incierto futuro en Colo Colo pese a renovar

La situación de Matías Moya es una que en Colo Colo tendrán que analizar con pinzas. El extremo fue cortado por Jorge Almirón y no lo está pasando nada de bien, al punto de que pelea por evitar el descenso.

Matías Moya dejó Colo Colo para ir a Deportes Iquique, pero no lo ha pasado bien y no seguirá en el norte. Foto: Photosport.

Matías Moya dejó Colo Colo para ir a Deportes Iquique, pero no lo ha pasado bien y no seguirá en el norte. Foto: Photosport.

Aunque esto no le ha impedido lograr renovar con el Eterno Campeón. Así lo reveló el periodista Rodrigo Valenzuela en la última edición de DaleAlbo AM. “Está a préstamo en Deportes Iquique, ha jugado 892 minutos, la mitad de los partidos posibles en la temporada. ¿Qué quiere decir? Renovó su contrato con Colo Colo por un año más“, comenzó señalando.

Pero más allá de esto, lo cierto es que Matías Moya no tiene idea de lo que pasará con su carrera. Esto, ya que en el norte no lo comprarán. “No va a seguir en Iquique, confirmado. Estuve hablando con gente de allá, del entorno, que decía que en Iquique no siguen“.

Esta situación deja en veremos el futuro del extremo. Su nombre estuvo sonando en Audax Italiano y O’Higgins a comienzo de año, por lo que podría tener nuevas chances si es que se sienta a negociar.

Esto, siempre y cuando a Fernando Ortiz no se le ocurra retenerlo. El DT está analizando a cada uno de los jugadores para armar su proyecto de cara a la temporada 2026, con varios que partirán y otros que se jugarán su oportunidad en los próximos meses.

El futuro de Matías Moya es toda una incógnita, mientras en Colo Colo se rearman después de un centenario para el olvido. El extremo quiere una revancha, pero más allá de renovar con el Cacique, su continuidad puede estar en otro lado.

¿Cuáles son los números de Matías Moya en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Matías Moya logró disputar un total de 20 partidos oficiales. En ellos aportó con 1 gol, no tuvo asistencias y alcanzó los 503 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Matías Moya busca salvar del descenso a Deportes Iquique, Colo Colo entrena con la mira puesta en su último amistoso antes del regreso del torneo. Este miércoles 8 de octubre desde las 20:00 horas el Cacique visita a Deportes Puerto Montt.

