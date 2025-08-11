Pasar de la gloria a la total pena, no es algo que se de recurrentemente. Eso sí, le viene pasando a un ex campeón con Colo Colo, que pudo disfrutar del néctar de la victoria con la escuadra de Jorge Almirón y hoy está por descender.

Fue un 2024 opaco para Matías Moya. El delantero chileno-argentino no pudo tomar un lugar en el esquema de Jorge Almirón y las veces que entró lo hizo desde el banco.

En tan sólo siete partidos disputados con el Colo Colo campeón, Matías Moya se las ingenió, de todas formas, para poder anotar un tanto. Fue en la victoria por 2-0 ante Huachipato, en el inicio del torneo. Pese a ello, gritó el título con sus compañeros, a fin de año.

Sufre con el descenso: la extraña situación de Matías Moya

Se peleó con Jorge Almirón. Al menos, eso fue lo que mostraban los principales portales deportivos tras conocerse que Matías Moya estaba completamente cortado por el DT argentino.

Es por ello que, a principios de este año, el delantero partió a préstamo a Deportes Iquique. Con el tiempo se supo que, si bien seguía su contrato ligado con el Cacique, una vez terminada su estadía en el Norte Grande, no volvería a Macul.

Pese a estar en el equipo que es candidato número uno para descender, Matías Moya ha encontrado cierta regularidad. En la Liga de Primera 2025 ha jugado once duelos, aunque, no ha conseguido goles. También jugó cinco encuentros en Copa Sudamericana, con el mismo saldo y, casi nunca, entrando de titular.

El gol de Matías Moya ante Huachipato, celebrado cómo se debe | Photosport

