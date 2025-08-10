Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Histórico de Colo Colo manda al diván a Esteban Pavez: “Necesita ayuda psicológica…”

El capitán de Colo Colo no ha pasado por su mejor momento en estos últimos tiempos y varias voces críticas han surgido contra su figura.

Por Jose Arias

Esteban Pavez está pasando por un mal momento en Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEsteban Pavez está pasando por un mal momento en Colo Colo.

¿Mala suerte, desatención o robo? Colo Colo ganaba por 1-0, con un partido de amplia superioridad ante Everton de Viña del Mar. Pero, en los minutos finales, sucedió lo inesperado y los Ruleteros llegaron al empate.

De hecho, la banca de Colo Colo ya se estaba dirigiendo a camarines y Aníbal Mosa había dejado su puesto en el palco del Sausalito. Pero, lo inesperado tenía un minuto reservado para sí mismo: un penal cobrado en contra del Cacique, cuando quedaban segundos.

Y bueno, penal que fue cobrado por gol: Sebastián Sosa Sánchez cobró de buena manera y consiguió el empate en el epílogo. Pese a la volada correcta de Fernando De Paul, el balón terminó en las redes y la amargura alba se desató.

Campeón con Colo Colo le da en el suelo a Marcos Bolados: “Es un caso raro…”

ver también

Campeón con Colo Colo le da en el suelo a Marcos Bolados: “Es un caso raro…”

No estuvo desde el inicio y algunos lo culpan: el capitán de Colo Colo y su presente

Esteban Pavez es el actual capitán de Colo Colo. Pese a ello, le han llovido las críticas por su mal rendimiento y muchos hinchas albos piden que entregue pronto la jineta.

Ante este panorama, Leonardo Véliz salió a defender al capitán albo. “Vive un momento muy difícil. Ha sido acribillado por la hinchada, pero en determinado momento, Esteban Pavez fue un jugador clave“, comenzó diciendo el Pollo.

Todos los jugadores pasan por períodos buenos y malos. En este momento, Pavez pasa por un momento psicológico en que necesita mucha ayuda. Porque un jugador que es rechazado por la hinchada y lleva la jineta de capitán, eso pasa por algo“, añadió.

Publicidad

Tiene que hacer una reflexión de que no está rindiendo cómo se esperaba“, cerró el Pollo Véliz, quien fue interrogado al respecto antes de que comenzase el duelo con Everton.

Esteban Pavez no fue capitán ante Everton | Photosport

Esteban Pavez no fue capitán ante Everton | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

Publicidad
Soñaba con ir al Real Madrid, modeló “todas” las camisetas de Colo Colo y hoy es odiado por los albos

ver también

Soñaba con ir al Real Madrid, modeló “todas” las camisetas de Colo Colo y hoy es odiado por los albos

Lee también
El mayor hater de Vidal ataca de nuevo: "No lo comparen más con..."
Colo Colo

El mayor hater de Vidal ataca de nuevo: "No lo comparen más con..."

Pollo Véliz pide la salida de Arturo Vidal de Colo Colo: "Que se vaya..."
Colo Colo

Pollo Véliz pide la salida de Arturo Vidal de Colo Colo: "Que se vaya..."

Pollo Véliz explica la polémica entre Vidal y Pavez: "Camarín intoxicado"
Colo Colo

Pollo Véliz explica la polémica entre Vidal y Pavez: "Camarín intoxicado"

¿Se asusta la U? En Argentina detallan el presente de Cabral
Copa Sudamericana

¿Se asusta la U? En Argentina detallan el presente de Cabral

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo