¿Mala suerte, desatención o robo? Colo Colo ganaba por 1-0, con un partido de amplia superioridad ante Everton de Viña del Mar. Pero, en los minutos finales, sucedió lo inesperado y los Ruleteros llegaron al empate.

De hecho, la banca de Colo Colo ya se estaba dirigiendo a camarines y Aníbal Mosa había dejado su puesto en el palco del Sausalito. Pero, lo inesperado tenía un minuto reservado para sí mismo: un penal cobrado en contra del Cacique, cuando quedaban segundos.

Y bueno, penal que fue cobrado por gol: Sebastián Sosa Sánchez cobró de buena manera y consiguió el empate en el epílogo. Pese a la volada correcta de Fernando De Paul, el balón terminó en las redes y la amargura alba se desató.

No estuvo desde el inicio y algunos lo culpan: el capitán de Colo Colo y su presente

Esteban Pavez es el actual capitán de Colo Colo. Pese a ello, le han llovido las críticas por su mal rendimiento y muchos hinchas albos piden que entregue pronto la jineta.

Ante este panorama, Leonardo Véliz salió a defender al capitán albo. “Vive un momento muy difícil. Ha sido acribillado por la hinchada, pero en determinado momento, Esteban Pavez fue un jugador clave“, comenzó diciendo el Pollo.

“Todos los jugadores pasan por períodos buenos y malos. En este momento, Pavez pasa por un momento psicológico en que necesita mucha ayuda. Porque un jugador que es rechazado por la hinchada y lleva la jineta de capitán, eso pasa por algo“, añadió.

“Tiene que hacer una reflexión de que no está rindiendo cómo se esperaba“, cerró el Pollo Véliz, quien fue interrogado al respecto antes de que comenzase el duelo con Everton.

Esteban Pavez no fue capitán ante Everton | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

