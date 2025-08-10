En toda narración existen protagonistas y antagonistas. El héroe, capaz e implacable, y el villano, de oscuras intenciones y toxicidad. En Colo Colo, estos últimos adjetivos le están cayendo como anillo al dedo a uno de sus jugadores.

El cuadro popular empató ante Everton de Viña del Mar, en el Sausalito. Si bien el penal cobrado sobre el final a los locales fue el que se llevó toda la atención, una jugada de Marcos Bolados lo transformó en el objetivo de las críticas del hincha del Cacique.

Fue en el minuto 75, cuando un contraataque terminó en los pies del delantero de Colo Colo. Bolados emprendió rumbo a la portería gaviotera y, pese a tener un pase clarísimo para dejar a Lucas Cepeda solo, prefirió dárselas de Oliver Atom y pasarse al defensa rival. Resultado: le quitaron la pelota y desperdició una jugada de gol inigualable. Los hinchas lo odian, nuevamente.

Sueños de niñez: Marcos Bolados, goleador del Real Madrid

En una población al norte de Antofagasta, nació y vivió durante su juventud, Marcos Bolados. El actual extremo de Colo Colo empezó jugando para equipos barriales y de su escuela, la D68.

Lo descubrieron así y empezó su ascenso. Pero, en su familia, no se olvidan de sus primeros pasos. Ni tampoco de sus sueños. De hecho, su madre, Susana Hidalgo, dio a conocer los sueños del pequeño Marcos, en entrevista con Antofagasta TV.

“Él soñaba con irse al Real Madrid. Ese era su sueño, ser un profesional del fútbol e irse al Real Madrid. Nos iba a llevar a todos nosotros“, enfatizó la mamá del actual jugador albo.

Modelo de todas las camisetas nuevas de Colo Colo

Si bien su presente no contenta a los hinchas del Cacique, lo cierto es que Marcos Bolados sí es el preferido a la hora de las fotos. De hecho, en los afiches de las nuevas camisetas del equipo popular, siempre aparece él.

Independiente de la nueva marca que vista a Colo Colo, Bolados ha sido el que se ha encargado de modelarla, llegando a más de diez camisetas presentadas. Si no hace goles, igual los flashes de las cámaras caen sobre él.

