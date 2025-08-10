Salomón Rodríguez otra vez da pena con funesta estadística e ídolo de Colo Colo lo revienta: “Me da…”

Colo Colo volvió a perder puntos en la Liga de Primera, porque es incapaz de ganar y sumó su tercer empate consecutivo, ahora contra Everton en Viña del Mar.

Los albos tenían en la bolsa la victoria ante los ruleteros, sin embargo, a los 97 minutos hubo penal para los locales y Sebastián Sosa puso el 1-1 definitivo en Sausalito.

En Colo Colo volvió a tener una nueva oportunidad el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, y como era de esperar, tuvo otro fantasmal partido con la camiseta del Cacique.

Gabriel Coca Mendoza critica sin asco a Salomón Rodríguez

El rendimiento de Salomón Rodríguez dejó mucho que desear y no pudo reemplazar a Javier Correa, porque las estadísticas que entregó Opta desnudan al ariete.

En los 68 minutos que jugó ante Everton apenas tocó la pelota en 13 ocasiones y no estuvo ni cerca de anotar, porque no pudo patear al arco, ya sea al marco o afuera, en ninguna oportunidad.

El nivel de Rodríguez tiene molestos a los hinchas de Colo Colo y también a los ídolos, situación que se grafica en las palabras de Gabriel Coca Mendoza a Redgol sobre el atacante.

“No me da pena. Me da lata, me dan como muchas más que pena, rabia, porque se gasta tanta plata en un jugador que tendría que haber sido especial, tendría que haber tenido muchos logros, haber traído felicidad, alegría en un año especial, pero pasó todo lo contrario. Es malo, hace todo mal, todo mal“, sentenció el ex lateral derecho.

Salomón Rodríguez completó otro partido y es muy fácil llevar su registro, porque lleva cero goles en toda la Liga de Primera.

Las estadísticas de Salomón Rodríguez en Colo Colo vs Everton