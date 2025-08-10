Colo Colo tenía la victoria en el bolsillo ante Everton en el estadio Sausalito, sin embargo, volvió a regalar puntos en la Liga de Primera.

Los albos le ganaban por 1-0 a los ruleteros, hasta que en el minuto 97 el árbitro Felipe González cobró un polémico penal de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa.

El propio delantero uruguayo tomó la responsabilidad e igualó las acciones para los de Viña del Mar, cuando ya no quedaba más tiempo.

Patricio Yáñez reclama por el penal cobrado a Colo Colo

Tras el partido vienen los análisis y uno de ellos lo hizo el ex delantero de Colo Colo Patricio Yáñez, quien se quejó por el penal cobrado por González.

“A mí me genera dudas, yo no vi ninguna imagen clara donde se vea que fue penal. Después viéndolo con más calma, revisando otras imágenes me da la impresión de que se pueda tener certeza. De lo que vi no me parece penal“, dijo el Pato en radio Agricultura.

“Pasa que el VAR no lo vio de otra forma o coincidió con Felipe González, es decir, ellos vieron y conversan, lo comunican y en esta pasada le tienen que haber dicho que estaban de acuerdo y no hubo necesidad de revisarlo. Yo no tengo una imagen clara. Para mí es una decisión bastante discutible”, agregó.

La igualdad le duele a Colo Colo, que no se puede acercar a los líderes de la Liga de Primera.