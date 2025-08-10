Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La rabia de Vicente Pizarro tras el empate de Colo Colo: “Se nos va el partido por errores nuestros”

Vicente Pizarro puso la cara tras el amargo empate de Colo Colo con Everton. El capitán hizo una fuerte autocrítica.

Por Javiera García L.

Vicente Pizarro puso la cara en Colo Colo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTVicente Pizarro puso la cara en Colo Colo

Colo Colo la pasó mal en su visita a Everton en la fecha 19 de la Liga de Primera. Los albos se quedaban con un necesitado triunfo, pero un penal a favor de los viñamarinos en los últimos segundos del partido cambió la historia. Sumaron un punto que poco les sirve.

La rabia se sentía en el plantel del Cacique. Tras el partido, Vicente Pizarro dialogó con los micrófonos de TNT Sports y mostró su enojo por el triunfo que se escapó en el Sausalito.

Mucha rabia. Teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros, no supimos manejar la última parte del partido, pero hay que sacarse la rabia rápido, porque tenemos que responder y empezar a ganar“, manifestó el capitán, elegido como la figura del partido.

Errores puntuales nos hacen perder puntos que son clave“, agregó. Y ni siquiera pudo rescatar algo positivo del encuentro. “Es que no nos alcanza. El rendimiento ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar, no nos está alcanzando y tenemos que dar más“, disparó.

Colo Colo regaló un empate en los últimos segundos | Photosport

Colo Colo regaló un empate en los últimos segundos | Photosport

Tabla: ¿A cuántos puntos queda Colo Colo de la U y Coquimbo en la Liga de Primera?

ver también

Tabla: ¿A cuántos puntos queda Colo Colo de la U y Coquimbo en la Liga de Primera?

La rabia de Vicente Pizarro tras otro empate de Colo Colo

No hay tiempo, tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando, hablaremos adentro y veremos los errores. El partido que tenemos en casa no se puede perder“, mencionó Vicente Pizarro.

Publicidad

Colo Colo debe pasar página rápidamente, porque vuelve a la cancha el próximo sábado 16 de agosto. El Cacique recibe a las 15:00 horas a U. Católica en un partido clave de la Liga de Primera.

Lee también
Además de Cepeda: los dos albos a los que Isla ve en Europa
Colo Colo

Además de Cepeda: los dos albos a los que Isla ve en Europa

¡Sufre Almirón! Las dos nuevas salidas que sacuden a Colo Colo
Colo Colo

¡Sufre Almirón! Las dos nuevas salidas que sacuden a Colo Colo

Alan Saldivia pone como "gran ejemplo" a este compañero de Colo Colo
Colo Colo

Alan Saldivia pone como "gran ejemplo" a este compañero de Colo Colo

Tomás Barrios vs. Kenta Miyoshi en Barranquilla: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tomás Barrios vs. Kenta Miyoshi en Barranquilla: Hora y dónde ver en vivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo