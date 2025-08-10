Colo Colo la pasó mal en su visita a Everton en la fecha 19 de la Liga de Primera. Los albos se quedaban con un necesitado triunfo, pero un penal a favor de los viñamarinos en los últimos segundos del partido cambió la historia. Sumaron un punto que poco les sirve.

La rabia se sentía en el plantel del Cacique. Tras el partido, Vicente Pizarro dialogó con los micrófonos de TNT Sports y mostró su enojo por el triunfo que se escapó en el Sausalito.

“Mucha rabia. Teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros, no supimos manejar la última parte del partido, pero hay que sacarse la rabia rápido, porque tenemos que responder y empezar a ganar“, manifestó el capitán, elegido como la figura del partido.

“Errores puntuales nos hacen perder puntos que son clave“, agregó. Y ni siquiera pudo rescatar algo positivo del encuentro. “Es que no nos alcanza. El rendimiento ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar, no nos está alcanzando y tenemos que dar más“, disparó.

Colo Colo regaló un empate en los últimos segundos

“No hay tiempo, tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando, hablaremos adentro y veremos los errores. El partido que tenemos en casa no se puede perder“, mencionó Vicente Pizarro.

Colo Colo debe pasar página rápidamente, porque vuelve a la cancha el próximo sábado 16 de agosto. El Cacique recibe a las 15:00 horas a U. Católica en un partido clave de la Liga de Primera.