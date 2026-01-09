Es tendencia:
Hasta Maximiliano Falcón reacciona a la salida de Vicente Pizarro de Colo Colo: “Vichito…”

Hinchas, compañeros y excolegas reaccionaron a la salida de Vicente Pizarro de Colo Colo. Esto dijo Maximiliano Falcón.

Por Javiera García L.

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMaximiliano Falcón reacciona a la salida de Vicente Pizarro

Los hinchas de Colo Colo vivieron un día de mucha emoción este jueves, porque Vicente Pizarro fue presentado en Rosario Central. El capitán terminó su larga historia con el Cacique para irse al extranjero.

Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y seis títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”, fueron las palabras de despedida del club.

Por su parte, el jugador también se expresó. “Desde los ocho años crecí formándome en el club, toda una vida soñando poder jugar ahí. Pude debutar y cumplir muchos sueños, hoy busco un nuevo desafío con muchas ganas de seguir progresando en mi carrera“, dijo.

Desde muchas partes reaccionaron a la salida de Vicente Pizarro de Colo Colo. Incluso Maximiliano Falcón, ahora en el Inter Miami, se hizo sentir. “Éxitos, Vichito. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!“, fueron sus palabras.

Por parte de Colo Colo, Arturo Vidal reaccionó a la salida de Vicente Pizarro. “Mucha suerte, mi crack. Demuestra la máquina que eres“, le deseó el King al Vicho a través de las redes sociales.

Quienes lo conocen de hace años también se manifestaron. “Referente, amigo. Te amo, a seguir cumpliendo sueños“, firmó Luciano Arriagada. “Crack, animal. Éxito en este nuevo desafío“, agregó Bruno Gutiérrez.

