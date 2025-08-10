Tabla: ¿A cuántos puntos queda Colo Colo de la U y Coquimbo en la Liga de Primera?

La Liga de Primera empieza a entrar de a poco en tierra derecha y uno de los equipos que apostaba a meterse en la lucha grande es Colo Colo, pero no puede levantar.

Los albos tuvieron un partido muy duro este domingo ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, y volvieron a regalar puntos, porque igualaron 1-1 con un tanto de los locales en el minuto 98.

El único gol de Colo Colo fue obra del volante Felipe Méndez, quien aprovechó un rebote en el área de Ramiro González para anotar con un zurdazo bien colocado. En tanto, el local llegó a la red con Sosa.

Colo Colo no se acerca a los líderes de la Liga de Primera

El empate le impide a Colo Colo volver a ganar en calidad de visita en la temporada 2025, uno de sus tantos puntos débiles en la campaña que está en curso.

La paridad vuelve a enredar al elenco blanco, que apenas tiene 27 y está cada vez más lejos de pelear el título.

Vicente Pizarro fue uno de los mejores en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

A pesar de sumar, Colo Colo sigue muy atrás en el acumulado, porque todavía se encuentra a largos 11 puntos del sublíder del torneo, Universidad de Chile.

Además, se queda a 14 unidades del puntero del fútbol chileno, Coquimbo Unido, aunque los Piratas tienen pendiente su partido de esta jornada ante Cobresal en El Salvador.

