Danilo Díaz, Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009, saltó con todo contra el DT de Colo Colo, Jorge Almirón, tras la polémica conferencia de prensa del entrenador del Cacique durante este viernes en el estadio Monumental.

Almirón ya había asegurado que a Colo Colo le robaron el Superclásico en la victoria por 2-1 de Universidad de Chile. Ofreció disculpas, entre comillas, y la Comisión de Árbitros no lo castigó. Ahora aseguró que sospechó siempre del referato en el duelo entre la U y Cobresal, apuntando a una supuesta ayuda a los azules.

“Me parece que después de estas declaraciones de Almirón, que son gravísimas, aquí nadie más se puede hacer el cucho. Acá tiene que ser denunciado“, dijo Danilo Díaz en Radio ADN.

El destacado periodista oriundo de Antofagasta agregó que “una vez más Jorge Almirón pone en tela de juicio la integridad del campeonato. Deben denunciarlo la comisión arbitral, el directorio o el Tribunal de Disciplina, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Almirón pone en tela de juicio la integridad del campeonato“.

ver también Cristián Caamaño pierde la paciencia y está furioso con Jorge Almirón en Colo Colo: “¡Llorón y cobarde!”

La otra frase “curiosa” de Almirón

Además, y por otro lado, Rodrigo Hernández hizo hincapié en otra extraña frase de Almirón en la que deja botando que el Cacique debe pagarle todo el contrato y se va tranquilo de un Colo Colo que va de polémica en polémica y malos resultados este 2025.

Danilo Díaz espera que por fin el DT de Colo Colo reciba un castigo ejemplar por ensuciar el campeonato.

Publicidad

Publicidad

“Y para mí dice algo súper revelador cuando declara que en Europa son dos años y te pagan todo… Con una naturalidad, ¿qué está tratando de decir? ¡Páguenme todo!“, sentenció El Que Más Sabe.

Y bueno… esta nueva polémica protagonizada por Jorge Almirón aparece como otra buena razón para generar problemas en Colo Colo y la molestia en Blanco y Negro. Cabe recordar que, como si fuera poco, el DT volvió a ser expulsado en el último partido contra Huachipato.

ver también Almirón vuelve a la carga y acusa ayuda a la “U”: “Hizo el gol Cobresal y sentía que algo iba a pasar”

En lo deportivo, ojalá sin sospechas en el referato de Felipe González, Colo Colo visita a Everton por la fecha 19 de La Liga de Primera, este domingo 10 de agosto, desde las 12:30 horas en el estadio Sausalito.

Publicidad