Jorge Almirón no quiere soltar la pelea personal que tiene con el arbitraje chileno. A todas las polémicas que ha sumado hasta ahora, el DT de Colo Colo le agregó un nuevo e incendiario capítulo este viernes.

En conferencia de prensa, el técnico del Cacique debía adelantar el cruce con Everton este fin de semana. Sin embargo, la mitad de la atención a los medios la dedicó a criticar a los jueces nacionales y, de paso, pegarle un palo a la U de Chile por el título del 2024.

Con la U al baile: Jorge Almirón y su nuevo round con el arbitraje chileno

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa este viernes y se refirió a lo que han sido las constantes expulsiones del cuerpo técnico de Colo Colo. “Entiendo que es una pregunta normal, es triste. Está la jefa de prensa que terminando el partido vimos las imágenes, tenemos una cámara táctica y la acercamos porque yo no entendí mi expulsión. Era una jugada a favor nuestro, como estaba el partido, la amarilla de Amor no existe. Como que es fácil buscar responsabilidades“, lanzó de entrada.

El DT insistió en que no hizo nada para ver la tarjeta roja contra Huachipato. “Lo otro lo asumí, pero esto es increíble. El árbitro tiene que agilizar el juego, cuando cae Pizarro le grito que se pare y él alcanza balones está para hacer el juego ágil y cortó la jugada. Le dije que no podía cortarla y me echó por eso. Es difícil defenderte cuando no se sabe o se especula que dije algo. Estaba lejos y no le dije nada. La pelota rebota en el vidrio y se va al otro lado, le dice que tiene que sacar de donde salió y lo expulsa”.

“Hay imágenes del club que el cuarto estuvo todo el tiempo de este lado. No digo persecución pero sí muy atentos a lo nuestro. Nadie hace nada. Con antecedentes no puedes defenderte y es complejo. Se ve como excusa pero es difícil competir así, con amarillas sabiendo que los nuestros tienen. Emiliano, Javier y Arturo tenían y fueron amonestados. Había jugadas discutibles. A Arturo lo chocan con un codazo y la pelota siguió. Son detalles que dentro de la cancha uno se da cuenta. Tengo mucha experiencia en esto y he vivido muchas cosas“, añadió.

Jorge Almirón aseguró que los jueces ya no saben lo que hacen. “Los reclamos que hago son expresivos pero los hacen todos los entrenadores acá y en el mundo. No veo que los expulsen, si hay un gesto obsceno o algo lo acepto, pero en ningún momento lo hice. Igual en el clásico, que le dije que eran dos penales inexistentes y me expulsó. Como que te quieren someter, atarte al banco y que no existas”.

Fue ahí que el DT de Colo Colo sorprendió acusando una especie de sangre en el ojo por la remontada del 2024 ante la U. “Tal vez será por los antecedentes del año pasado que no nos perdonan, por ganar el año pasado. No digo persecución, pero sí están muy atentos“.

“Yo voy a defender a mi equipo. Mi reacción es por hacerlo ágil y por mi equipo, no por algo personal. Es por agilizar el juego y defender a mi equipo. La disciplina es otra cosa, no pegamos, no hacemos tiempo ni somos malintencionados. Las rojas son por amarillas inexistentes, son faltas comunes. Es el criterio de los árbitros que nos castigan“, complementó.

Consultado por el nivel del arbitraje chileno, Jorge Almirón sacó las garras. “Todos tenemos errores, no me escudo, los jugadores también. Estamos en un club emocionalmente fuerte, dirigir no es fácil aquí y en esta cancha. Tienen que estar preparados para esa presión, cualquier reclamo se exaltan. Tienen experiencia y lo pueden manejar de otra manera. Hasta el mismo jugador cuando uno lo calma, entiende, pero si vas enojad por la adrenalina y el árbitro se pone prepotente, es una discusión de egos y siempre ganará el árbitro porque puede tomar decisiones“.

Para el estratega, reflejo del mal momento son los penales. “Si son recurrentes hay que analizarlo más profundamente. Hay penales que no son cobrarles para mí porque hasta el gesto técnico al caer, me agarran de un lado y puedo caer así, no caer al revés. Es ilógico. Y lo ven en el VAR y cobran penal, entonces es complejo“.

Esto lo aprovechó para pegarle otro palo a la U. “En mi casa vi a Cobresal en ventaja y dije que algo iba a pasar: expulsión y penal. Esa es la sensación que yo tengo“.

“Tienes que estar atento a todo, preparado a todos y los jugadores sintieron eso de no poder hablar. No tengo el dato pero se sintió amedrentado por jugar al límite y quedó expuesto, la primera amarilla no existe”, sentenció.

Jorge Almirón sigue con sus dardos contra el arbitraje chileno y le puede caer un castigo pesado en el escritorio. El técnico de Colo Colo pega palos para todos lados mientras su equipo sigue sin levantar cabeza.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Hasta ahora, Jorge Almirón ha logrado dirigir un total de 81 partidos oficiales al mando de Colo Colo. En ellos ha conseguido 39 triunfos, 22 empates y 20 derrotas, con 116 goles a favor y 80 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón no podrá estar en la banca de Colo Colo en su próximo desafío en la Liga de Primera. El DT se perderá el choque del Cacique ante Everton en Viña del Mar este domingo 10 de agosto desde las 12:30 horas.