Julio Barroso volvió a hacer noticia esta semana. Durante su participación en el programa Máximas, de TNT Sports, el “Almirante” recordó sus fuertes acusaciones contra el arbitraje, que le costaron un duro castigo en el Colo Colo del 2014.

“No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta porque el jugador no es idiota”, sostuvo aquella vez.

Dichas palabras enfurecieron a la Comisión de Árbitros, quienes le dieron un extenso castigo. Eso, a diferencia de lo ocurrido con Jorge Almirón, que luego del Superclásico acusó “robo” y tras disculparse evitó una sanción.

Barroso y su firme postura

Julio Barroso confesó en “Máximas”, de TNT Sports, la verdad sobre el caso que le costó severo castigo por sus dichos contra el arbitraje jugando por Colo Colo en el año 2014.

“No me arrepiento, no por lo que pasó, sino que nunca miré las conferencias. Hablaba lo que pensaba siempre, me citaban a prensa, me preparaba, pero siempre lo que dije lo traté de reflexionar”, contó el Almirante.

Fue ahí que el eterno patrón de la defensa alba y campeón con O’Higgins recalcó que “me suspendieron por ocho partidos, despues bajaron a seis. Hasta el día de hoy digo que no había argumentos, no dije ningún equipo”.

Barroso supo ser campeón con Colo Colo y dejó el equipo en 2021 tras salvarse del descenso en el recordado duelo ante U de Concepción. Tras eso partió a Everton, equipo donde se retiró del fútbol.