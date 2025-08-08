Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“No me arrepiento”: Barroso le da una clase a Almirón por sus recordadas acusaciones contra el arbitraje

El "Almirante" repasó sus polémicos dichos mientras Colo Colo peleaba el título con la U, los cuales le costaron severo castigo.

Por Nelson Martinez

Los dichos de Barroso volvieron a colación este año.
© Photosport.Los dichos de Barroso volvieron a colación este año.

Julio Barroso volvió a hacer noticia esta semana. Durante su participación en el programa Máximas, de TNT Sports, el “Almirante” recordó sus fuertes acusaciones contra el arbitraje, que le costaron un duro castigo en el Colo Colo del 2014.

“No soy un mal perdedor, pero cuando pasan cosas raras hay que decirlo. Los torneos no se compran, se ganan. Es muy vergonzoso lo que hacen. Los que dirigen se tienen que dar cuenta porque el jugador no es idiota”, sostuvo aquella vez.

Dichas palabras enfurecieron a la Comisión de Árbitros, quienes le dieron un extenso castigo. Eso, a diferencia de lo ocurrido con Jorge Almirón, que luego del Superclásico acusó “robo” y tras disculparse evitó una sanción.

Barroso y su firme postura

Julio Barroso confesó en “Máximas”, de TNT Sports, la verdad sobre el caso que le costó severo castigo por sus dichos contra el arbitraje jugando por Colo Colo en el año 2014.

Photosport

Photosport

“No me arrepiento, no por lo que pasó, sino que nunca miré las conferencias. Hablaba lo que pensaba siempre, me citaban a prensa, me preparaba, pero siempre lo que dije lo traté de reflexionar”, contó el Almirante.

Publicidad

Fue ahí que el eterno patrón de la defensa alba y campeón con O’Higgins recalcó que “me suspendieron por ocho partidos, despues bajaron a seis. Hasta el día de hoy digo que no había argumentos, no dije ningún equipo”.

Fue pilar en Colo Colo y recuerda el golpe militar en Argentina: “Mi mamá leyó los documentos de las torturas a mi padre”

ver también

Fue pilar en Colo Colo y recuerda el golpe militar en Argentina: “Mi mamá leyó los documentos de las torturas a mi padre”

Barroso supo ser campeón con Colo Colo y dejó el equipo en 2021 tras salvarse del descenso en el recordado duelo ante U de Concepción. Tras eso partió a Everton, equipo donde se retiró del fútbol.

Lee también
Barroso destroza al sistema por no castigar a Díaz en su momento
Colo Colo

Barroso destroza al sistema por no castigar a Díaz en su momento

Símbolo albo: "Mi mamá leyó los documentos de las torturas a mi padre"
Chile

Símbolo albo: "Mi mamá leyó los documentos de las torturas a mi padre"

"Siempre nos levantamos": El sentido mensaje de Julio Barroso a Colo Colo
Colo Colo

"Siempre nos levantamos": El sentido mensaje de Julio Barroso a Colo Colo

Forlán lo llevó a Peñarol, se arrepintió de jugar en la UC y ahora está en la B
Internacional

Forlán lo llevó a Peñarol, se arrepintió de jugar en la UC y ahora está en la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo