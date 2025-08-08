“Es imposible”. Así, el propio Colo Colo festinó con un video el año pasado al coronarse campeón del fútbol chileno en una épica remontada ante la U de Chile, con 10 puntos de diferencia.

La frase fue dicha por Juvenal Olmos en el programa Todos Somos Técnicos, quien hasta el día de hoy es recordada por los hinchas albos. Por ello, esta vez el ex DT de la Roja hizo noticia tras volver a tocar el tema.

Fue en el mismo espacio de TNT Sports donde el panel debatía sobre el mal momento de Colo Colo. Ahí, el panelista y entrenador campeón con la UC repitió su profecía sobre el Cacique.

Tajante con Colo Colo

Juvenal Olmos no dejó pasar la mala campaña de los albos este año y lejos del título, le puso la lápida a una hipotética remontada para ser campeones tal como lo hicieron en 2024.

“No es tan facil tirar líneas y decir Colo Colo llega, no va a alcanzar ni a Coquimbo ni la U porque tiene que sacar exceso de puntos”, partió diciendo el bautizado como “Perro Verde” por Eduardo Bonvallet.

Siguiendo con su razones de por qué el Cacique no alcanzará a azules y piratas, Juvenal aseguró que “esos equipos que no se cayeron en todo el año, uno pensaría de todos los partidos que quedan, van a peder a lo mas dos, y hay otros equipos igual”.

Actualmente, Colo Colo tiene 26 puntos y está a 15 del líder Coquimbo, que posee 41 unidades. Por otra parte, U de Chile es segundo en el campeonato, con 35 puntos y nueve sobre el Cacique.

