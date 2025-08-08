Malas noticias para el fútbol chileno. Cuando se había anunciado con bombos y platillos que dos tradicionales estadios volverían a la acción estas semanas, finalmente se les bajó el telón a ambos.

Primero fue el Claro Arena, donde el último trámite con la DOM (Dirección Obras Municipales) no se llevó a cabo a tiempo en materia de mejoras al estacionamiento de San Carlos de Apoquindo, por lo que la UC suspendió su partido contra Ñublense.

Y durante este viernes 8 de agosto llegó otro mazazo para equipo que pelea la parte alta de la Liga de Primera. Cuando estaba todo listo para la próxima semana, se cae el regreso a su estadio.

Otra más en el fútbol chileno

Cuando se había anunciado hace semanas que O’Higgins volvería al Estadio Codelco El Teniente el sábado 16 de agosto, finalmente eso no se llevará a cabo y el equipo celeste debe buscar otra cancha para jugar contra Cobresal.

¿La razón? Según explica Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua, “Las obras del estadio están retrasadas. El partido será programado en San Fernando. Lo más probable que O’Higgins vuelva al teniente después del mundial”.

Rápidamente los hinchas celestes pusieron el grito en el cielo en redes sociales, considerando que el equipo no ha podido jugar en Rancagua este año. Pese a eso, en San Fernando lleva una gran campaña invictos todo el año.

O’Higgins debiera confirmar prontamente que ante Cobresal jugará en el recinto de Colchagua y con miras a Audax Italiano, su siguiente partido de local, habría que esperar novedades sobre un eventual regreso a El Teniente.