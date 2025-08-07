Sin duda fue una de las polémicas del mercado de pases y hasta ahora tiene un final lejos de ser feliz para él. Se trata de Joaquín Montecinos, quien hace unos días era firme opción para reforzar a Colo Colo.

Finalmente, parte del directorio de Blanco y Negro le bajó el pulgar al hombre de O’Higgins, quien había apostado todas sus fichas al Cacique al pedir no ser citado en el último duelo del capo para consumar el traspaso.

Y luego de caerse su fichaje en Macul, donde los hinchas albos no aprobaban su llegada, en los celestes se desató una ola de críticas para el delantero. Eso, sumado a su mala campaña en el equipo, lo divorciaron totalmente de la exigente fanaticada del Capo de Provincia.

Montecinos baja el telón

Acostumbrado a los flashes y publicaciones por montones en redes sociales, Joaquín Montecinos decidió cerrar, por ahora, su cuenta de Instagram. Eso, tras los fuertes dichos de Francisco Meneghini, DT de O’Higgins.

“Tomé la decisión consensuada con los dirigentes que entrene (Montecinos) de forma diferenciada del plantel, hasta que se cierre el libro de pases”, dijo Paqui, en conferencia de prensa rancagüina.

Siguiendo con sus descargos hacia el jugador que nunca logró ser titular en el elenco de Rancagua, el DT celeste avisó que “Si no concreta el traspaso, se reintegra a los entrenamientos del equipo”.

Photosport

“Esto, sabiendo que le tocará remar de atrás en la consideración, la prioridad será de quienes han mostrado un compromiso permanente con el equipo”, cerró, con tremendo palo a Montecinos.

