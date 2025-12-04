Pasaron más de cinco meses desde que Joaquín Montecinos jugó su último partido con la camiseta de O’Higgins. Tras ello vino el frustrado traspaso hacia Colo Colo y la polémica con el técnico Francisco Meneghini que derivó en su salida de Rancagua.

Entre medio de su drama profesional, se convirtió en padre de Gio Alessandro junto a su pareja Sabrina Sosa, y tomó una decisión importante para su carrera, la cual no se conocía hasta ahora, tras una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

Incluso, Montecinos entregó detalles de cómo se prepara con miras a una vuelta a las canchas para la temporada 2026, donde reveló un ofrecimiento concreto, que no viene del fútbol chileno.

Joaquín Montecinos revela dónde jugará en 2026

“No tengo que volver a México porque quedé como jugador libre. Al rescindir contrato con Xolos de Tijuana, que era mi club, tuve que rescindir con O’Higgins, porque muchos piensan que finalmente rescindí con O’Higgins y por eso quedé sin club”, fue lo primero que explicó Joaco.

En esa línea, Montecinos agrega que “la realidad es que yo terminé el contrato con el fútbol mexicano, por lo tanto, por consecuencia inmediata había que finiquitar acá, porque no podía estar a préstamo si había finiquitado con mi club”.

Junto con recalcar que se siente “muy tranquilo y esperanzado en que vendrán cosas muy lindas”, el futbolista reveló que “está la posibilidad de ir al extranjero“. Sobre su próximo destino, dijo que “puede ser en muchas partes del mundo, no es algo específico” y confirma que se irá junto a su familia.

Los números del delantero en su paso por O’Higgins

Joaquín Montecinos regresó al fútbol chileno el 6 de octubre del 2024. Entre Liga de Primera y Copa Chile, disputó con los celestes un total de 1.372 minutos durante 22 encuentros, en los que registró tres goles, dos asistencias y cuatro tarjetas amarillas.

¿Cómo va el “Capo de Provincia” en la Tabla de Posiciones?

