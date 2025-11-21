Joaquín Montecinos sigue sin club tras su polémica salida de O’Higgins. El delantero fue marginado de las convocatorias después de negociar con Colo Colo en el mercado de fichajes invernal y no volvió a jugar, lo que motivó al término de su contrato en octubre recién pasado.

Ahora, el futbolista conversó con ESPN sobre el tema y mandó un último palo a O’Higgins, reiterando que siempre fue sincero sobre la situación que pasó y dejando un mensaje para los hinchas.

“Las decisiones que se tomaron quizás no fueron las correctas, pero me quedo tranquilo porque siempre fui de frente, fui transparente, no le oculté nada a nadie. Simplemente, dije la verdad, y a veces la verdad no gusta“, comentó.

“La gente prefiere ser más falsa y hacer cosas que yo no haría. Prefiero ir con la verdad y morir con la mía que tener que vender algo que no soy. Tomé la decisión de jugarme el apoyo del club, después las decisiones que se hayan tomado más adelante ya no estaban en mis manos”, relató.

Joaquín Montecinos cierra su capítulo con O’Higgins

“Si hubo errores, por supuesto que hubo, porque terminó todo muy mal… Pero no quiero entrar en más detalles porque ya pasó, es aprendizaje, sé lo que hice bien e hice mal, pero estoy súper tranquilo porque no le mentí a nadie ni le falté el respeto a nadie“, contó Joaquín Montecinos.

“Se dice mucho que le falté el respeto al club que me trajo lesionado. La gente no sabe cómo yo vine al club, lo que yo arreglé con el club cuando llegué, porque esas cosas siempre las he evitado. No me voy a hacer el superhéroe de nadie, pero yo sé todo lo que di para estar en O’Higgins”, cerró.