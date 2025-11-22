Seo2: “El 2015 marcó un antes y un después para Red Bull Batalla”

Queda una semana para Red Bull Batalla Nueva Historia, donde se celebrarán los 20 años del evento más importante de freestyle. Uno de los tres chilenos que dirá presente es Seo2, quien fue confirmado como uno de los Host de la competencia que se realizará en Argentina. El mítico músico conversó en exclusiva con RedGol y habló de todo sobre esta competecia.

El host nacional compartirá escenario con Queen Mary (España) y Serko Fu (México) y se mostró muy emocionado por ser elegido para una velada tan importante en la historia del freestyle.

“He sido host durante todos estos años y poder celebrar veinte años de trabajo con Red Bull y con Red Bull Batalla ha sido un tremendo logro. El poder estar además en el evento de siendo host, siendo elegido, porque hay tantos colegas talentosos que podrían estar ahí también. Me encanta ser parte de esta historia, poder vivirla, poder contarla, haberme cruzado con tantos talentos y gente de distintos lugares, tantos acentos, tantas formas de rapear ha sido maravilloso”, comentó.

La ausencia de MC’s chilenos

Uno de los tópicos polémicos de Nueva Historia es la ausencia de freestylers chilenos entre los competidores, más aún cuando existe un grupo de promesas, donde no es obligación ser campeón internacional para formar parte. Ante esto, Seo2 dio su parecer.

“Bueno en realidad no sé, no logro explicarme porque no no hay ningún talento chileno en en el grupo de promesas, obviamente no hemos logrado un campeonato. Yo hubiese puesto a El Menor ahí, pero es lo que es también. Hay mucho talento y siempre va a ver alguien que va a faltar, algún país que va a faltar. Yo creo, que como siempre, uno tiene que disfrutar lo que hay, lo que se logra y y seguir pa’ delante. Igual va a estar DJ Atenea, voy a estar yo, va a estar el Blazzt entonces de alguna u otra manera vamos a representar la escena chilena”, explicó.

El rapero nacional tiene experiencia de sobra en los escenarios más importantes del freestyle, ya que fue host de la Final Internacional 2015 y 2021, que se celebraron en nuestro país. Pero para él sólo hay una que lo marcó para siempre y sin pelos en la lengua lo comenta.

“Bueno para mí definitivamente la del 2015. Si bien obviamente el 2021 haber estado en la Quinta Vergara y todo es un hito, haber compartido con Queen Mary también, lamentablemente fue un pandemia y había menos público. El 2015 en realidad ese año marcó un antes y un después para Red Bull Batalla fue cuando se generó la gran explosión y empezó el crecimiento exponencial de la movida y y se dieron las primeras batallas virales. Entonces haber sido partícipe de eso hace que sea para mí la más importante, ver la Plaza de La Paz llena a tope, además previo a la batalla se presentaron varios grupos, fue una especie de festival de hip hop que hubo ese día, así que esa es”, sentenció.

NUEVA HISTORIA

Red Bull Batalla Nueva Historia tendrá un formato novedoso, en donde chocarán las generaciones del freestyle con los campeones pasados y también promesas. Serán divididos en grupos por épocas y una vez domines tu zona te podrás enfrentar a los demás.

Gracias a este cambios, Seo2 siente que se dará un espectáculo tremendo, donde los MC’s podrán probar nuevas cosas: “Bueno las expectativas son como siempre que gane el mejor. Esto va a ser también una tremenda oportunidad por el cruce generacional que se da, es un evento fuera del campeonato normal, entonces igual da la oportunidad de hacer y de mostrar otras cosas. El formato de la batalla también es único, pienso que tal como dice está generando una nueva historia y espero que podamos celebrar veinte años más de batalla”.

