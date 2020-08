¿Te lo perdiste? Revive el primer capítulo de Batallón con Stigma y Seo2

El pasado viernes 21 de agosto debutó Batallón, programa de freestyle en RedGol, donde Stigma y Seo2 fueron los invitados de lujos. Ambos protagonistas analizaron lo que será la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 y contaron grandes anécdotas en su carrera en los escenarios del freestyle.

Stigma reveló detalles de su fallida primera clasificación: "Al principio fue un malestar, prácticamente, por el momento no, espontáneo, pero al segundo día ya estaba tranquilo. En realidad el 2013 cuando gané la Red Bull también quedé afuera, así que siento que es un buen augurio. Ahora lo veo con alegría, siento que es una buena señal, una cábala".

¡REVIVE BATALLÓN!

Y agregó que "cuando grabé el video, grabé como cuatro, y me acuerdo que se subió ese que fue con el que postulé, y ya cuando tuve que grabarlo de nuevo dije ‘ya, ahora sí lo doy todo si ya estoy acá’. Y también fue como una enseñanza de humildad, de agachar el moño, porque una parte de mi ego podría haber dicho ‘no voy, ya no me quisieron’, pero reflexionando llegué a la humildad y dije ya, si me dieron la oportunidad voy a tomarla, voy a hacer todo. Y en realidad yo no podía pasar directo a la Nacional, yo quería luchar por el puesto como todos. Y bueno gracias a Kaiser (saludos a mi hermano), que decidió bajarse aquí estamos... y todo pasa por algo".

Stigma en Batallón

Por su parte, Seo2 se refirió al nuevo formato del certamen sin público, en estudio y televisado. "Este 2020 nos ha llevado a transformarnos a seguir adelante. Yo creo que todos en el fondo están reaccionando mucho a lo que está pasando , tratando de ver que se puede hacer y todo, pero finalmente muchos lo vieron como una oportunidad. Yo creo que esto es un paso a un siguiente nivel, yo siento que las batallas con público tienen que seguir, van a seguir seguramente cuando esto se normalice, pero también van a seguir las batallas en estudio. Entonces yo creo que en el fondo esto aceleró un proceso que eventualmente igual iba a llegar. Para nosotros que estamos , que somos partícipes del espectáculo en sí, es un aprendizaje porque en realidad ninguno de nosotros tiene experiencia real en set de televisión así como para llevar a cabo este tipo de eventos, o sea todos en algún momento hemos ido a promocionar a la tele, a pegarse su free loco, pero no es lo mismo que hacer una batalla y entender que en el fondo eres tú contra tu rival y no hay un público ahí que te esté gritando ni nada", manifestó.

Seo2 disfruta en Batallón

Además, el mítico host de Red Bull Batalla de los Gallos dio su opinión del nuevo ambiente sin público: "Y no es sólo para los freestyler, sino que el jurado ya no va tener eso que de repente te descompensa a un lado o hacia otro, porque en sí logró levantar a la masa y es un punto a favor, más allá de si sea populista o no, hay un trabajo con el público que hoy en día se saca y esto es meramente la batalla en especifica. Y bueno los host ahora vamos a tener que trabajar. Esto es televisión, no puede haber tiempos muertos, he estado viendo batallas en línea que han estado pasando y hay tiempos muertos. Ahora hay que replantearse varias cosas y yo creo que el hecho de estar con Cayú lo hará más fácil, porque podemos rellenar esos espacios. Pero bueno se viene esta nueva época y hay que adaptarse y seguir adelante".

Batallón se estrena todos los viernes a las 20:00 horas por RedGol en YouTube, Facebook e Instagram. En el segundo capítulo los entrevistados serán DJ Atenea y Cayú, que serán parte de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 el próximo 12 de septiembre.