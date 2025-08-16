La Liga de Primera 2025 se viste de gala para un partido que puede valer más que tres puntos. Este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas Colo Colo recibe a Universidad Católica en la versión 188 del clásico del fútbol chileno.

El elenco dirigido por Jorge Almirón no lo ha pasado nada de bien en el año de su centenario y el DT se juega su continuidad esta tarde. En la vereda del frente habrán unos Cruzados que, de la mano de Daniel Garnero, están viviendo una renovación con la mira puesta en el título.

Revisa las formaciones y sigue el relato del clásico entre Colo Colo y U. Católica