Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico

Colo Colo vs U. Católica, el clásico – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido

El Cacique y los Cruzados se ven las caras en la edición 188 de uno de los encuentros más importantes del fútbol chileno. Todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan en la versión 188 del clásico.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo y Universidad Católica se enfrentan en la versión 188 del clásico.

La Liga de Primera 2025 se viste de gala para un partido que puede valer más que tres puntos. Este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas Colo Colo recibe a Universidad Católica en la versión 188 del clásico del fútbol chileno.

El elenco dirigido por Jorge Almirón no lo ha pasado nada de bien en el año de su centenario y el DT se juega su continuidad esta tarde. En la vereda del frente habrán unos Cruzados que, de la mano de Daniel Garnero, están viviendo una renovación con la mira puesta en el título.

Revisa las formaciones y sigue el relato del clásico entre Colo Colo y U. Católica

Pronósticos Colo Colo vs Universidad Católica: clásico en el Campeonato Nacional

ver también

Pronósticos Colo Colo vs Universidad Católica: clásico en el Campeonato Nacional

Publicidad

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Colo Colo y Universidad Católica ya están en el campo de juego del Estadio Monumental.

¡CALENTAMIENTO LISTO!

Tanto Colo Colo como Universidad Católica afinan los últimos detalles antes del clásico. ¡Se nos viene un partidazo!

AUMENTA, PERO NO HAY AFORO COMPLETO

Colo Colo jugará el clásico con un total de 38 mil personas habilitadas para ingresar. Esto significa un alza en los aforos que le dieron en el último tiempo, el que alcanzaba los 25 mil.

¡LA SORPRESIVA ONCENA DE COLO COLO!

Jorge Almirón golpea la mesa en el Cacique con su formación:

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UC!

Así van los Cruzados esta tarde ante Colo Colo:

Publicidad

¡LA UC TAMBIÉN TIENE BAJAS!

Los Cruzados no podrán contar con Sebastián Arancibia por expulsión en el último partido, además de los lesionados Fernando Zuqui y Valber Huerta.

IMPORTANTES BAJAS EN EL CACIQUE

Para este encuentro, Jorge Almirón sorprendió a todos y dejó fuera de la citación a uno de sus regalones. Marcos Bolados no estará ni en la banca, al igual que Tomás Alarcón y Leandro Hernández.

¡DOS NECESITADOS DE PUNTOS

Así están Colo Colo y Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera previo al clásico:

¡SE VIENE LA VERSIÓN 188 DEL CLÁSICO!

¡Muy buenas tardes, redgoleras y redgoleros! Este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas Colo Colo recibe a Universidad Católica en un partido que promete. Ambos elencos necesitan los tres puntos para escalar en la tabla y seguir soñando con el título. El que pierda, se alejará casi de forma definitiva de cualquier opción de ser campeón.

Lee también
¡Novedades! Formación confirmada de Colo Colo para el clásico
Colo Colo

¡Novedades! Formación confirmada de Colo Colo para el clásico

Tabla: Ñublense resiste con 10 y derrota a Palestino en Chillán
Chile

Tabla: Ñublense resiste con 10 y derrota a Palestino en Chillán

Quinteros le explica a Almirón cómo usar a Aquino en Colo Colo
Colo Colo

Quinteros le explica a Almirón cómo usar a Aquino en Colo Colo

Pronósticos Huachipato vs Deportes Limache: los Acereros quieren seguir sumando en su casa
Apuestas

Pronósticos Huachipato vs Deportes Limache: los Acereros quieren seguir sumando en su casa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo