Si bien hace ya un largo rato que no está en nuestro país, el nombre de Gustavo Quinteros ha estado sonando con fuerza. El técnico es uno de los candidatos a tomar la banca de la selección chilena, pero no sólo eso.

En medio del mal momento que atraviesa Colo Colo de la mano de Jorge Almirón, no son pocos los que han exigido su retorno. La situación ha llegado a generar rumores de un interés concreto, pero las cosas no han avanzado más allá.

Ahora, cuando se conoció que el actual DT del Cacique se jugará el puesto en el clásico con Universidad Católica, decidió sacar la voz para dejar muy clara su postura. Sus dichos ilusionan a algunos, hay fue categórico sobre cuál es su prioridad.

Gustavo Quinteros no le cierra la puerta a Chile, pero…

En Colo Colo están atentos a lo que vaya a pasar con la continuidad de Jorge Almirón tras el clásico con Universidad Católica. Una derrota o hasta un empate puede sentenciar al DT, lo que ha vuelto a instalar el nombre de Gustavo Quinteros como opción.

Gustavo Quinteros dedicó palabras a Colo Colo, pero dejó en claro que su prioridad es dirigir en Argentina. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, el estratega se refirió a su pausa luego de dejar Gremio. “Casi 18 años sin parar. Estoy en un periodo de descanso, muy tranquilo. Si hubiese querido dirigir, estaría porque tuve la posibilidad de seguir en actividad, pero preferí descansar y compartir con la familia. Casi 18 años sin parar y eso me quitó muchas cosas importantes“.

Fue ahí que Gustavo Quinteros se sinceró sobre su futuro y, si bien no le cerró las puertas a Colo Colo, remarcó que quiere quedarse al otro lado de la cordillera. “Ahora estoy disfrutando mucho, cargando pilas para lo que venga, quizás hasta fin de año por un buen proyecto deportivo. Si es en Argentina, mejor. Si no, donde sea, que el proyecto sea interesante y luchar por ganar títulos“.

El técnico no se detuvo ahí y enfatizó en los buenos recuerdos que tiene en nuestro país. “Un cariño enorme, no solamente por el país y la ciudad, sino por los recuerdos futbolísticos. He vivido los mejores momentos con Católica que ganamos dos torneos y un equipo que sacó mucha diferencia“.

“Con Colo Colo fue distinto, emociones distintas, salvar a un equipo gigante o mantenerlo en Primera. Después salir campeón, ganar Copa Chile, Supercopa… Tengo los mejores recuerdos, un cariño muy grande, tengo contacto con amigos y ex jugadores con los que hablamos todo el tiempo, me preguntan, estoy atento al fútbol chileno siempre. Como miro fútbol argentino“.

El DT aprovechó de recordar aquella campaña en la que evitó que el Eterno Campeón se fuera al descenso. “Es uno de los logros más importantes que me tocó en mi carrera. Es tan importante o más que haber ganado un título, porque imagina que Colo Colo jugara en la B. Hubiese sido fatal para la gente y un equipo tan grande“.

“Muchos hinchas todavía me agradecen por eso y por el título, por el equipo que jugaba bien, pero por sobre todo, el salvarlos del descenso. Fue difícil, pero pudimos salir adelante, hacer valer la jerarquía que tiene esa camiseta“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Gustavo Quinteros logró dirigir un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Gustavo Quinteros mirará como un hincha más el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El Cacique recibe a los Cruzados en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.