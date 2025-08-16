Este sábado se vivirá un esperado encuentro por la Liga de Primera en donde Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán por la fecha 20. Ambas escuadras llegan en momentos similares al encuentro y con un mismo desafío: llevarse la victoria.

El encuentro se jugará este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental con los albos y los cruzados luchando para meterse en los lugares de la tabla que los clasifica a las competiciones internacionales.

Actualmente, la UC se encuentra en el octavo puesto de la tabla con 27 puntos, en el séptimo puesto se ubica Colo Colo con la misma cantidad de puntos. Los cruzados llegan de empate frente a Iquique, mientras que los albos vienen de un empate con Everton por la cuenta mínima.

Las formaciones del Superclásico

Formación UC

La UC, que se llevó el triunfo en el último Superclásico con Colo Colo, llegará al partido con importantes bajas.

Sebastián Arancibia se perderá el duelo por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Agustín Farías, Fernando Zuqui, Darío Melo y Dylan Escobar, quedaron fuera por lesiones.

Ante esto, Daniel Garnero se replanteó la oncena titular y los jugadores con quienes enfrentará a Colo Colo serían: El portero Vicente Bernedo; los defensas Eugenio Mena, Branco Ampuero Daniel González y Tomás Asta-Buruaga; en el mediocampo Cristian Cuevas, Gary Medel y Jojhan Valencia; mientras que en la delantera estará Clemente Montes, Fernando Zampedri y Diego Corral.

Formación Colo Colo

Por otra parte, la posible formación de los albos contará de nuevo Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa, quienes estuvieron suspendidos.

Mientras que por otro lado, a pesar de que jugó en el último encuentro de Colo Colo, Tomás Alarcón no fue citado para el crucial partido, al igual que Marco Bolados y Óscar Opazo.

Marcos Bolados no fue parte de la citación del Superclásico.

Según se reporta, los dirigidos por Jorge Almirón ingresarán a la cancha con Fernando de Paul en la portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; mientras que la delantera la toman Javier Correa y Lucas Cepeda.

¿Quién transmite y dónde ver el partido de la UC vs. Colo Colo?

El esperado encuentro se transmitirá a través de la señal TNT Sports Premium y en streaming por medio de la señal de TNT Sports en HBO MAX y DGO.

Revisa el número de tu clave operador a continuación

TNT Sports Premium HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

TNT Sports Premium