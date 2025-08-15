El día que tanto esperaron los hinchas de Universidad Católica llegará. Es que tras oficializarse la recepción final de obra del Claro Arena, la ansiedad y expectativa en los hinchas es alta por querer estar en el estreno del nuevo San Carlos de Apoquindo.

Si bien no pudo llevarse a cabo la primera actividad con público que quería hacer la institución, por culpa de la barra Los Cruzados, y a la espera de saber si el equipo femenino podrá jugar en este recinto, desde la ANFP confirmaron cuándo y dónde se jugará el primer encuentro por los puntos en la casa nueva.

¿Cuándo será el primer partido de Católica en el Claro Arena?

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Cruzados reveló que desde Quilín les confirmaron la programación de su encuentro ante Unión Española, por la fecha 21 en Liga de Primera, el primero en la “Fortaleza” después de tres años.

“Hay confirmación para el estreno del Claro Arena. La ANFP oficializó el partido ante Unión Española”, escribió Católica para luego detallar que el encuentro se disputará el próximo sábado 23 de agosto en horario estelar, a las 20:00 horas.

“¡Será histórico porque la localía vuelve a nuestra nueva casa!”, recalca Cruzados que en los próximos días informará cómo será la venta de entradas para este duelo y si es que habrá visitantes. Cabe recordar que el club cuenta con más de 13 mil abonados que tienen su lugar seguro en el estadio.

Los juegos que tendrá la UC en su nueva casa

JORNADA FECHA HORA PARTIDO 21 Sábado 23 de agosto 20:00 Universidad Católica vs. Unión Española 22 Sábado 30 de agosto Por confirmar Universidad Católica vs. Cobresal 19 Jueves 9 de octubre 20:30 Universidad Católica vs. Ñublense 25 Domingo 26 de octubre Por confirmar Universidad Católica vs. Universidad de Chile 26 Domingo 2 de noviembre Por confirmar Universidad Católica vs. O’Higgins 28 Domingo 23 de noviembre Por confirmar Universidad Católica vs. Palestino 30 Domingo 7 de diciembre Por confirmar Universidad Católica vs. Unión La Calera

¿Cuál es el próximo juego de los cruzados?

En la previa a su vuelta definitiva a San Carlos de Apoquindo, el equipo que dirige el argentino Daniel Garnero visitará el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto para enfrentar a Colo Colo, por la fecha 20 en Liga de Primera, a partir de las 15:00 horas.