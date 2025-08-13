Entre la demora en el visto bueno definitivo para abrir el Claro Arena y la decisión de la Delegación Presidencial, se terminó suspendiendo el encuentro que iba a enfrentar a Universidad Católica y Ñublense por la fecha 19 en Liga de Primera.

Mientras el técnico de los chillanejos Ronald Fuentes mostró su furia y pidió “que digan la verdad de por qué se suspende, porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, es muy raro“, en paralelo se reveló el “chanchullo” para evitar que los Diablos Rojos pidieran los puntos.

Pues bien, con el Claro Arena listo para recibir partidos, la ANFP a través de su Gerencia de Ligas Profesionales hizo oficial la reprogramación del duelo entre Católica y Ñublense que se va a jugar, como era el deseo inicial de Cruzados, en San Carlos de Apoquindo.

ver también La insólita razón por la que Ñublense no reclamó los puntos ante la UC al no haber estadio para jugar

¿Cuándo se jugará el duelo entre Católica y Ñublense?

Fue la escuadra precordillerana quien dio a conocer en sus redes sociales la decisión que se tomó en Quilín, al indicar que este encuentro se jugará en medio del receso que tendrá el fútbol chileno por el desarrollo del Mundial Sub 20 en nuestro país.

“La Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP programó el partido pendiente, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, entre Universidad Católica y Ñublense para el jueves 9 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena“, publicó el club.

Publicidad

Publicidad

Los próximos partidos de cruzados y chillanejos

En el marco de la fecha 20 de la Liga de Primera, tendrá a ambos equipos viendo acción este sábado 16 de agosto. El primero que saltará a la cancha será Ñublense, quien recibirá en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán a Palestino, desde las 12:30 horas.

A continuación, y en el mismo día, Universidad Católica disputará la edición 188 del Clásico ante Colo Colo, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

Publicidad