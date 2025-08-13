U. Católica sufre un inesperado problema en la previa de la inauguración del Claro Arena. Esta semana, el elenco precordillerano recibió el último permiso que necesitaba y fijó la fecha de apertura para el sábado 23 de agosto con el partido contra U. Española, pero…

Resulta que, para inaugurar el nuevo estadio, los cruzados deben realizar dos eventos de prueba. Por eso, apenas llegó el visto bueno de la DOM de Las Condes, se agendaron los dos: un entrenamiento del plantel con presencia de abonados para el viernes 15 de agosto y el partido de U. Católica femenino contra Santiago Morning el miércoles 20.

El problema es que el primero, que sería el estreno del Claro Arena para los hinchas, tuvo que suspenderse. Y el segundo quedó en evaluación.

“Ante la incorrecta interpretación de un grupo de nuestros hinchas, en el sentido de que el evento programado para este viernes 15 sería un ‘banderazo’, hemos optado por suspender dicho evento de prueba y reevaluar la asistencia para la jornada propuesta del miércoles 20“, señalaron en Cruzados.

Inesperado problema para el Claro Arena

U. Católica debe resolver este tema para la inauguración del Claro Arena en la fecha establecida. La realización de dos eventos previos es obligación para recibir la autorización para el duelo inaugural con U. Española, según explicaron desde el club hace unos días.

Publicidad

Publicidad

“La organización responsable de nuestro primer partido ante 20 mil personas exigía la realización previa de a lo menos dos eventos de prueba, y así verificar una correcta puesta en marcha del recinto y el adecuado funcionamiento de sus distintos sistemas“, establecieron en Cruzados.