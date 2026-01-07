Colo Colo ha tenido unas últimas horas muy movidas y que lo obligan a tomar un rol importante en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique tendrá una reunión de directorio este miércoles en la que definirá detalles claves pensando en el armado del plantel para la temporada que arranca.

Si bien hasta hace algunos días se hablaba de no hacer grandes inversiones, las salidas de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Salomón Rodríguez presionan a Blanco y Negro. Fernando Ortiz ya dejó avisado lo que quiere, con nombre y apellido, poro lo que podría haber novedades por la tarde.

El DT espera por un nuevo defensor y sigue atento a la teleserie del 9, donde hay un apuntando por él y otro por la dirigencia. De hecho, algunos esperan en que en esta jornada puedan llegar uno y hasta dos refuerzos para así no sufrir con tantas bajas antes del primer duelo del año.

Colo Colo espera confirmar salidas y llegadas para el 2026

Este miércoles puede haber importantes novedades en Colo Colo en materia de refuerzos. La reunión de directorio del Cacique no será sólo para aprobar las salidas de figuras, sino que también para analizar los casos con los que se ha estado negociando.

Colo Colo busca refuerzos para darle en el gusto a Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Más allá de que esperan dar el visto bueno al adiós de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Salomón Rodríguez, los hinchas esperan anuncios sobre incorporaciones. Ahí opciones hay algunas y lo ideal es que en esta jornada se pueda anunciar a dos nuevos fichajes.

El primero es el de Óscar Salomón, defensor que hace ya varias semanas está conversando con Colo Colo para ser refuerzo. En Argentina se está metiendo Newell’s Old Boys, poro lo que el Cacique está obligado a meter el pie en el acelerador para darle en el gusto a Fernando Ortiz, quien lo pidió.

A él se podría sumar el nuevo centrodelantero. El Tano tiene en la mira a Robert Morales, por el que esperan definir términos esta tarde para ir a negociar. No obstante, por debajo está también Damián Pizarro, quien llegaría a pelear por una oportunidad aunque sin haber sido pedido por el DT.

Aunque también puede haber un tapado en el mercado albo. Y es que la grave lesión que sufrió Marcos Bolados le vuelve a abrir la puerta a Daniel Castro, figura con Deportes Limache y que interesa en la dirigencia. Eso sí, el jugador tampoco fue solicitado por el entrenador, lo que complicaría un poco el tema.

Por ahora, en Colo Colo están esperando a que Blanco y Negro pueda confirmar refuerzos para la temporada 2026. El Cacique necesita con urgencia nuevos nombres para no volver a vivir un papelón como el del centenario y así soñar con títulos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo alista lo que será su primer partido del 2026 mientras espera por nuevos refuerzos. El próximo jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas el Cacique se mide con Olimpia por la Serie Río de La Plata.