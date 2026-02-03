Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Argentino

Damián Pizarro al rescate de Racing: Gustavo Costas lamenta que “generamos y no convertimos”

Racing Club cayó ante Tigre y ahondó su crisis de comienzo de temporada, por lo que Damián Pizarro puede ser importante pues el DT lamenta la falta de finiquito.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Damián Pizarro puede ser el salvador de Racing
© RacingDamián Pizarro puede ser el salvador de Racing

Racing Club comenzó el año de manera horrible, luego de completar su tercera derrota consecutiva tras caer 3-1 contra Tigre, las que se suman a las sufridas ante Gimnasia de La Plata y Rosario Central.

Damián Pizarro, refuerzo que hace algunos días arribó a la Academia, nuevamente no fue ni citado. Y el DT Gustavo Costas empieza a verlo como un salvador.

“De este momento tenemos que salir lo más rápido posible. Ahora se notan muchísimo los errores. Generamos y no convertimos“, manifestó por la falta de eficacia de su escuadra.

Agregó que “fuimos perdiendo la confianza en nosotros mismos y la debemos recuperar. Hay que sacarlo a Racing de este mal momento”.

Ante Tigre, Racing perdió su tercer partido seguido

Ante Tigre, Racing perdió su tercer partido seguido

Costas lamenta errores en defensa

Señala Costas que además del finiquito, siente que no se está realizando de buena manera las labores defensivas en Racing.

Publicidad

“Quedamos mal parados y lo padecemos. No pueden agarrarnos dos contra uno. Lo que más me preocupa es el retroceso“, manifestó.

“Me duele perder y más por la cantidad de ventajas que dimos. Es un mal momento de los chicos, nos empezamos a confundir y quedamos mal parados. En el segundo tiempo jugamos mejor, pero lo sufrimos”, sentenció.

“No lo ven en condiciones”: Se retrasa el debut de Damián Pizarro en Racing

ver también

“No lo ven en condiciones”: Se retrasa el debut de Damián Pizarro en Racing

La posibilidad de salir del pozo será este sábado, cuando enfrenten a Argentinos Juniors de Brayan Cortés. Para ese encuentro, es posible que Damián Pizarro vaya citado.

Publicidad
Lee también
El gran obstáculo de la llegada de Alexander Aravena a Racing
Mercado de fichajes 2026

El gran obstáculo de la llegada de Alexander Aravena a Racing

"No lo ven en condiciones": Se retrasa el debut de Damián Pizarro en Racing
Internacional

"No lo ven en condiciones": Se retrasa el debut de Damián Pizarro en Racing

¡Bombazo! Gremio ofrece a Alexander Aravena a un gigante argentino
Mercado de fichajes 2026

¡Bombazo! Gremio ofrece a Alexander Aravena a un gigante argentino

¿Para salvar localía? Por qué la U no apeló al castigo a sus hinchas
U de Chile

¿Para salvar localía? Por qué la U no apeló al castigo a sus hinchas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo