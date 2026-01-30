¡Bombazo! Gremio ofrece a Alexander Aravena como moneda de cambio a un gigante de Argentina

Pese a ser una de las figuras de mayor proyección en el fútbol chileno, Alexander Aravena no lo pasa bien en su presente con el Gremio de Porto Alegre. Tras arribar en 2024, el ex U Católica no logra afirmarse como titular.

El año pasado disputó 22 duelos de los múltiples torneos brasileños, anotando tres goles. Actualmente no es considerado titular y ha sonado en otras latitudes, como el Besiktas de Turquía y hasta Peñarol.

Sin embargo, un viejo conocido apareció en el horizonte del Monito. Es que Gremio busca a una figura del fútbol argentino, donde el chileno apareció en las conversaciones como moneda de cambio.

Se define el futuro de Alexander Aravena

Desde Argentina reportaron que Alexander Aravena ha sido opción para fichar en Racing de Avellaneda. El club trasandino acaba de reforzarse con Damián Pizarro y la opción del Monito fue concreta, según relata la prensa local.

“Gremio avanza por Juan Nardoni (volante central de 23 años). Ofertó US$6M + el % del pase que posee de Alexander Aravena, delantero chileno. Racing la rechazó y Gremio mejoró la propuesta a US$ 7.5M”, reportó Germán García, periodista de TyC.

En Argentina los medios locales avisaron que en Porto Alegre quieren sí o sí al volante de La Academia, por lo que además de subir la puntería, el chileno podría volver a aparecer en la operación. Por ahora Aravena sigue sin jugar en Gremio.

Este año, el Monito registra tres apariciones en el equipo. 34 minutos ante Avenida, 64 vontra EC Sao José y 30 minutos ante Guarany de Bage. En el debut por el Brasileirao estuvo en la banca, en la caída 2-1 contra Fluminense.