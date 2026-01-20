La incertidumbre es total en Universidad de Chile. Si bien confirmaron que no realizarán más incorporaciones para la temporada 2026, la situación contractual del volante Lucas Assadi mantiene en vilo a la dirigencia laica y a sus hinchas.

Desde el mercado más poderoso de Sudamérica, como Brasil, hay dos equipos que expresaron interés en su fichaje: Atlético Mineiro, por insistencia del ex técnico azul Jorge Sampaoli, además del Gremio de Porto Alegre.

La buena noticia para la U, es que desde el gigante sudamericano les revelaron que uno de estos equipos que buscaba la contratación de Assadi, desistirá de la misma, lo que abre la puerta a su permanencia en el club para la campaña venidera.

En Brasil entregan novedades sobre Lucas Assadi

La información se dio a conocer a través del periodista Fábio Vargas, quien a través de su cuenta personal en la red social X descartó tajantemente que el “Tricolor Gaúcho” tenga un interés real en firmar al ’10’, y entrega un detalle no menor en las tratativas.

“Lucas Assadi, de Universidad de Chile, fue ofrecido a Gremio hace poco. El Atlético Mineiro se había interesado en el mediocampista estrella del último campeonato chileno, pero desistió de ficharlo. Gremio niega tener alguna negociación“, puntualiza el reportero.

De esta forma, sólo el “Galo” tiene real deseo de negociar con Azul Azul para adquirir al creativo, de hecho afirman que si no lo consiguen en este mercado, firmarán un precontrato en julio, lo que dejaría al club nacional sin chances de retenerlo.

Los números del ’10’ azul en 2025

Entre torneos locales e internacionales, Lucas Assadi tuvo la campaña de su carrera, al disputar 1.728 minutos en 30 juegos, donde registró 11 goles y seis asistencias.

¿Cuándo juega el Bulla?

Universidad de Chile verá acción en cancha este sábado 24 de enero, cuando visiten a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, a partir de las 23:00 horas.