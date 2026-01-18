Es tendencia:
Alerta en U de Chile: Aseguran que otro “gigante” de Brasil negocia por Lucas Assadi

Según información de Bolavip Brasil, apareció otro cuadro de ese país con interés en firmar al '10' azul, sumándose a la conocida oferta del Atlético Mineiro.

Por Alfonso Zúñiga

Lucas Assadi genera interés en el fútbol brasileño.
© Getty ImagesLucas Assadi genera interés en el fútbol brasileño.

Ya no es un secreto que desde el fútbol brasileño existe un interés real en llevarse a la “joya” de Universidad de Chile, el volante creativo Lucas Assadi. Si bien el principal equipo que lo busca es Atlético Mineiro, en ese país lanzan una alerta.

Luego que en Azul Azul rechazaran el ofrecimiento por US$4 millones de dólares, a raíz de la intención del “Galo” de pagarlo en cuotas, en la presente jornada se conoció que otro equipo grande de ese país tiene intenciones de firmarlo.

El otro “grande” de Brasil que viene por Lucas Assadi

Si bien en los últimos días se conoció de un siniestro plan que tiene en mente Atlético Mineiro para que el futbolista nacional firme un precontrato a mediados de este año, y así no pagarle un peso a la U, el medio Bolavip Brasil detonó la bomba.

“Los agentes del jugador chileno ven en el fútbol brasileño una gran oportunidad para que siga aumentando su valor, de modo que eventualmente pueda fichar por algún club de Europa”, relata la publicación sobre el futuro de Assadi.

En esa línea, agregan que “Luís Castro (el director técnico) ya aprobó su fichaje, el club chileno exige unos cinco millones de dólares. Estas cifras no están fuera del alcance del Gremio y las negociaciones ya han comenzado”. ¿Se queda o se va?

Los números del ’10’ en 2025

Durante la última campaña, la mejor en su joven carrera con Universidad de Chile, Lucas Assadi disputó 1.728 minutos en 30 juegos en el ámbito local e internacional, donde registró 11 goles y seis asistencias.

¿Cuándo jugarán los azules?

Tras la suspensión de su amistoso con Racing, Universidad de Chile jugará su único amistoso internacional este sábado 24 de enero cuando visite a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, desde las 23:00 horas.

