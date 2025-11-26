Tras triunfo a Palmeiras: Entrenador de Alexander Aravena realiza feo gesto a hinchas de Gremio

Comenzó la definición del Brasileirao y este martes se vivió una jornada de infarto. Gremio logró darle vuelta el marcador a Palmeiras y se quedó con un triunfo clave por 3-2.

El cuadro de Alexander Aravena tuvo que remontar el marcador tras la temprana anotación de Facundo Torres al minuto 23. Pero logró darlo vuelta con anotaciones de Francis Amazu (45’), Carlos Vinícius (63’ de penal) y William (85’) también desde los doce pasos.

Lo que desató los festejos del cuadro tricolor en el Arena do Gremio. Sin embargo, no todo fue alegre ya que el entrenador Mano Menezes tuvo un particular gesto y que se volvió viral. El entrenador de 63 años le sacó el dedo del medio a los hinchas que pedían su salida del cargo.

Un desahogo que se volvió rápidamente viral. Globosporte captó el momento y el registro en minutos superó las 78 mil visualizaciones solo en X. Además generó repudió entre los fanáticos por la insólita reacción.

Mano Menezes, DT de Alexander Aravena en Gremio, se molestó con los hinchas chaqueteros.

La respuesta de Mano Menezes

Tras el triunfo de Gremio sobre Palmeiras, el propio estratega fue el que explicó lo ocurrido. “No iba dirigido a la afición”, lanzó de entrada. Pero posteriormente se lanzó con todo contra la parcialidad que ha pedido su salida.

“Iba a a solo un hincha. Es hora de dejar de ofender. El estadio no es lugar para cualquiera. Somos profesionales y merecemos respeto”, sentenció Menezes y que ahora quedó noveno en puestos de Copa Sudamericana.