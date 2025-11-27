Francisco Huaiquipán es uno de los personajes de la década del 2000 más recordados en Colo Colo y el fútbol chileno. Su talento en cancha y sus frases marcaron una era, siendo viral con “¿La pierna? Bien, ahí está en la casa”.

El jugador formado en Magallanes se retiró de la actividad a los 32 años en 2011, en Asia, donde probó suerte en Indonesia. Tras eso, participó del reality Mundos Opuestos, además de duelos amistosos de Colo Colo hasta que se le perdió la pista.

Pues este año el Toqui de la Legua volvió a las redes sociales, donde fue captado jugando en ligas amateur en San Francisco de Mostazal, región de O’Higgins. Es más, se animó a grabar un saludo a sus fans.

Así luce hoy Francisco Huaiquipán

Francisco Huaiquipán dejó atrás su tradicional look de pelo corto y rostro afeitado, donde hoy se le ve irreconocible para los fanáticos del fútbol chileno en los años 2000.

“Hola chiquillos, les habla el Huaqui, quiero mandarles un gran saludo…”, dijo brevemente el ídolo colocolino, quien dio que hablar en redes sociales por su cambio físico en este 2026.

Publicidad

Publicidad

Con el pelo más largo y una barba blanca, el Huaiqui mostró su nueva apariencia siempre ligado al fútbol que lo lanzó a la fama. Por eso, hoy desde el amateurismo sigue disfrutando de su gran pasión.

Francisco Huaiquipán disputa el Torneo Regional de Clubes en la región de O’Higgins, donde defiende al club CEA Martínez. Para los residentes de San Francisco de Mostazal es recurrente verlo ahí, donde mantiene aún el talento que se le vio en el profesionalismo.

Publicidad