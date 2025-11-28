Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo confirma formación: el once titular del Cacique en lucha directa con Cobresal por el cupo a Sudamericana

Todo listo: formación con los once titulares de Colo Colo por "seis puntos" ante Cobresal, en lucha directa por el último boleto a Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Colo Colo visita a Cobresal en un duelo clave para las aspiraciones del Cacique. el partido asoma como una final, un encuentro directo y de seis puntos entre los dos equipos que se pelean el último cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El entrenador Fernando Ortiz confirmó la formación del Cacique con un cambio respecto a lo mostrado en el triunfo por goleada contra Unión La Calera.

Los albos van de inicio con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.

La banca de Colo Colo y antecedentes

En la banca del Cacique son alternativas Eduardo Villanueva; Alan Saldivia, Jonathan Villagra, Esteban Pavez, Leandro Hernández, Marcos Bolados y Salomón Rodríguez.

De esta forma, el regreso de Claudio Aquino como titular saca del once a Leandro Hernández, el único cambio en el once de Colo Colo.

Asimismo, Jonathan Villagra regresó a las citaciones tras cumplir suspensión, mientras la ausencia de Arturo Vidal, por polémica acumulación de tarjetas amarillas, le da lugar en la banca al cuestionado Esteban Pavez.

¿Se hizo amonestar? Polémica contra Vidal en Colo Colo: no viaja a El Salvador, pero tiene actividad… en Petorca

El partido entre Cobresal y Colo Colo, duelo directo por el cupo a Copa Sudamericana en el marco de la penúltima y 29° fecha de la Liga de Primera, se juega este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 horas en el estadio El Cobre de El Teniente.

