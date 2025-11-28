Colo Colo visita a Cobresal en un duelo clave para las aspiraciones del Cacique. el partido asoma como una final, un encuentro directo y de seis puntos entre los dos equipos que se pelean el último cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El entrenador Fernando Ortiz confirmó la formación del Cacique con un cambio respecto a lo mostrado en el triunfo por goleada contra Unión La Calera.

Los albos van de inicio con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.

ver también Cobresal vs. Colo Colo MINUTO A MINUTO: Formaciones, horario y todos sobre la ‘final’ por la Liga de Primera

La banca de Colo Colo y antecedentes

En la banca del Cacique son alternativas Eduardo Villanueva; Alan Saldivia, Jonathan Villagra, Esteban Pavez, Leandro Hernández, Marcos Bolados y Salomón Rodríguez.

Formación confirmada de Colo Colo ante Cobresal.

De esta forma, el regreso de Claudio Aquino como titular saca del once a Leandro Hernández, el único cambio en el once de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, Jonathan Villagra regresó a las citaciones tras cumplir suspensión, mientras la ausencia de Arturo Vidal, por polémica acumulación de tarjetas amarillas, le da lugar en la banca al cuestionado Esteban Pavez.

ver también ¿Se hizo amonestar? Polémica contra Vidal en Colo Colo: no viaja a El Salvador, pero tiene actividad… en Petorca

El partido entre Cobresal y Colo Colo, duelo directo por el cupo a Copa Sudamericana en el marco de la penúltima y 29° fecha de la Liga de Primera, se juega este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 horas en el estadio El Cobre de El Teniente.