Colo Colo juega hoy viernes un partido clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026. Los albos enfrentarán desde las 18:30 horas a Cobresal en El Salvador, en la primera de dos finales para jugar torneos internacionales el año entrante.

Esto lo decimos porque si bien es cierto el partido ante los mineros es importante, también lo será el que jugará el Cacique con Audax Italiano por la última fecha de la Liga de Primera 2025 el próximo fin de semana.

En caso de que los albos hoy no sumen de a tres, la opción de jugar o no la próxima Copa Sudamericana se disputará ante los itálicos en el Estadio Monumental. Y ojo, que para ese crucial duelo ya hay programación oficial.

ver también La especial sorpresa que preparan los hinchas de Colo Colo para despedir el Centenario albo

Día y hora para el último partido de Colo Colo en este 2025

Los canales oficiales de Colo Colo ratificaron que el encuentro ante los itálicos se disputará el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Ahí, los albos por fin bajarán el telón de esta irregular temporada 2025.

El proceso de entradas para el Colo Colo vs Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Para este compromiso ya se confirmó el proceso de venta de entradas, la que comenzó desde las 12:00 horas para los Accionistas y los Hinchas Centenario (abonados), así como también para los socios al día del CSD Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿El adiós? Revelan la decisión de Esteban Pavez por su continuidad en Colo Colo para 2026

Además, en Puntoticket desde las 16:00 horas de hoy viernes iniciará la preventa de entradas por Tenpo, mientras que la venta genera comenzará este sábado 29 de noviembre desde las 16:00 horas en la plataforma.